Илияна Йотова: Хората едва свързват двата края (ВИДЕО)

Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание, да бъде избрано бързо неговото ръководство, да не сме свидетели отново на пазарлъци и бавене, както беше в предишните пъти, да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат, каза пред медиите президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на вот чрез машина. Трябва да помислим за доходите на най-слабите. Гласувах освен за икономически развита България, но и за грижа за най-уязвимите хора. Трябва да направим така, че правителството да бъде със силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори и семейство, трудни са ситуациите в международен план - конфликти и от едната, и от другата страна, трябва да изплуваме от тази криза заедно, каза още Йотова.

Очаквам много голяма избирателна активност, призовавам хората да гласуват масово днес. Да покажем, че не ни е все едно как и в каква държава живеем.

Положиха се много усилия, но схеми, които са градени десетки години трудно могат да бъдат разрушени за един месец - така президентът коментира борбата с купения вот. Въпреки това, допълни Йотова, - моите почитания към ръководството на МВР.

По думите ѝ час по скоро трябва да има нормален, работещ, истински редовен бюджет на страната, защото цели системи буксуват в момента.

Имаше малък проблем с машината за гласуване, хартията вътре беше заяла, но за секунди я поправиха. Винаги съм имала доверие в машинния вот, и винаги съм гласувала на машина. Това е техника, не мисля, че има умисъл. Това каза Йотова, която гласува в секция в Софийска професионална гимназия по електроника ,,Джон Атанасов“

