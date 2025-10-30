Любопитно:

30 октомври 2025, 11:25 часа 850 прочитания 0 коментара
Ивелин Михайлов знае какъв е Мухарем - Мухата

Бандит - какъв е. Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в отговор на въпрос какъв е Мухарем - Мухата, за който санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа снимка с Бойко Рашков, който пък от своя страна твърди, че не го познава. Според него в България престъпния свят винаги обслужва управляващите. Който е управляващ, него обслужват. 

Борисов финансира локалите, твърди "Величие"

Лидерът на партия "Величие" твърди още, че Бойко Борисов финансира локалите. Той даде пример с футболен клуб "Спартак" - Варна. "Това е една характерна система, която се използва в цяла България, която разделя нормалните привърженици от престъпните агитки", каза Михайлов. По думите му там се произвеждат кадри от малки деца до големи бандити. ОЩЕ: Пеевски твърди за пърформънс в Пазарджик: Кой е Мухарем - Мухата и с кого хапва Рашков лютеница (ВИДЕО)

Той заяви, че във Варна агитките се организират от Дидо - Дънката и Николай Тошев - Чирпанския. "Това са хората, които на "Мис преференция" й осигуриха над 10 хил. гласа, хората, които осигуряват толкова години Иван Портних да печели и хората, заради които в момента лежи в ареста Благомир Коцев.

Той нарече още Бойко Борисов - Дон Корлеоне, а Делян Пеевски -  Консильери, като посочи, че двамата отпускат пари и то от държавата, за да може да финансират частни армии, в каквото самият Михайлов е бил обвиняван. ОЩЕ: Именити български клубове „отърваха кожата“ и спасиха лицензите си

Деница Китанова
