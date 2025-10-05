Войната в Украйна:

Явор Божанков: Притеснявам се, че ще се установи проруско мнозинство в България

05 октомври 2025, 12:58 часа 579 прочитания 0 коментара
Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков заяви в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ, че се притеснява не за сегашния мандат, а за установяване на проруско мнозинство в България в средносрочен план, продиктувано от завърнало се напрежение в обществото. "Взимаме за пример бюджетната политика - трупат дълг с феноменална скорост. През януари Руменрадевци, "Възраждане", всички ще кажат: "Ето - еврото е виновно, видяхте ли, казахме ли ви". Тази политика на това правителство ще е в основата и на високия дълг, и на инфлацията, и на ръста на цените - а не еврото. В дългосрочен план обаче могат проруските партии да изведат дивидент".

Снимка: БГНЕС

Божанков заяви, че управляващите са се самозабравили след като са видели, че опозицията е разделена, станали са арогантни и безпардонни. "Няма нито една точка, предложена от опозицията, която да е влязла в дневния ред", обясни депутатът. Според него от всички вотове на недоверие досега е имало един адекватен - този за дълбоката държава.

"След това управление алтернативата не е проруско, а демократично управление. Следващите редовни избори са за президент - на нас не ни трябва просто нов президент, а антипод на президента Радев - утвърден, убеден демократ. Няма кой да го излъчи, освен демократичната общност, а тя за съжаление е доста по-широка от избирателите, които в момента гласуват за нас. Мисията ни в момента е да върнем изгубеното доверие", заяви Божанков по повод предстоящите избори за президент през 2026 г.

Кой е виновен за наводненията в Бургас

Снимка: БГНЕС

"Наводненията в Бургас са еманация на цялата държава", заяви Божанков и обясни, че от 2009 г. са подавани сигнали за незаконно строителство по Черноморието: "Всички знаят, че там има река, не корито, не дере. Това, че е пресъхнала, не променя нищо. Има закон, който не е спазен. Нарушения - редица, сигнали - прокуратурата бездейства, офшорка строи хотели".

По думите му ПП-ДБ ще предложат завишаване на наказанията - в момента глобите са между 2000 и 10 000 лева. "Ще настояваме управляващите да направят списък на всички имоти, които застрашават здравето и безопасността на гражданите по Черноморието. Трябва да поставим въпроса, говорейки за бедствия, и за ролята на армията. Инвестираме много в отбрана, но не е изяснено как помага армията. Как функционира системата за ранно известяване? Тя не сработи и в този случай". 

Според Божанков и.ф главен прокурор Борислав Сарафов "очевидно е твърде удобен за Борисов и те си го пазят като рохко яйце", но е тревожно за България, че толкова много позиции са заети от временно изпълняващи длъжността. Припомняме, че по-рано днес Съюзът на съдиите в България излезе с позиция Сарафов да подаде незабавно оставка. "България е с едно временно управление - хората се питат кой е министър-председател напоследък. Не си спомням друго такова правителство", добави той.

Яна Баярова
