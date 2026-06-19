Калфин коментира изказванията на Румен Радев

Говоренето на премиера Румен Радев е за вътрешна употреба Това заяви бившият министър на външните работи Ивайло Калфин. Според него България не налага вето, а иска да се извади едно или друго име от санкционния списък – на патриарх Кирил и на руския бизнесмен Вагит Алекперов, коментира още бившият министър, предаде БГНЕС.

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Неяснота

По думите му не е ясно защо Радев иска изваждането точно на тези две фигури: „Доста странно е, че иска да бъде изваден Алекперов от санкциите, освен ако той не се е договорил нещо с него“, обясни Калфин. Той разкритикува и подхода да се говори за кръстоносни походи и религия в този момент. „Много е опасно да се говори за православни семейства и кръстоносни походи. Разделянето днес на Европа на религиозни граници няма нищо общо с политическите реалности и с действителността, така че кръстоносните походи и християнските и православни семейства не са уместни и не са аргумент“, заяви бившият външен министър.

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Несигурност в Европа

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Като цяло Калфин смята, че с това поведение на Радев България демонстрира несигурност в Европа. Според него ние не само, че не налагаме вето, а премиерът Радев дори е гласувал удължаването на санкциите да става не на 6, а на 12 месеца: „С това си говорене не създаваме увереност към нашите партньори. Не действаме като Орбан, а търсим вътрешни дивиденти със странни аргументи“, добави бившият външен министър.

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