"Крайно време беше": Божков е бил нетърпелив Радев да влезе в политиката

"Достоен Президент. Крайно време беше. Успех". Така реагира в социалната мрежа "Фейсбук" след оставката на президента Румен Радев подсъдимият бизнесмен Васил Божков, който е санкциониран по глобалния закон "Магнитски". Постът му в социалната мрежа дойде малко след обръщението на президента Радев, с което той обяви, че подава оставка и даде заявка, че ще участва на предстоящите предсрочни парламентарни избори тази година.

Оставката на Радев

За участието на президента в изборите и за неговата оставка се спекулира от месеци. Тази вечер, 19 януари 2026 г., президентът заяви, че утре ще депозира своята оставка като президент.

"Преди 9 години ми гласувахте доверието да бъда президент. През 2021 година го направихте отново. Заедно преживяхме множество кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства, да отстоявам държавния и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България", каза президентът Румен Радев.

Той даде ясен знак, че ще участва на следващите парламентарни избори срещу "порочния управленски модел, който функционира по механизмите на олигархията".

Днешната дата е символична, защото на 19 януари 2017 г. Радев и Илияна Йотова полагат за първи път клетва като президент и вицепрезидент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари официално встъпват в длъжност.

Какво следва?

Ако Радев се готви да се яви на парламентарните избори, той трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, който само трябва да я констатира - стига да не е подадена под натиск. Тогава мандатът му ще бъде довършен от вицепрезидента Илияна Йотова. Медии спекулираха вчера с възможна и нейна оставка, което би направило председателката на Народното събрание Рая Назарян президент. ОЩЕ: Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент (ВИДЕО)