"Криза в съдебната власт": ПП-ДБ със сигнали до АДФИ и прокурора, разследващ главния прокурор (ВИДЕО)

"Имаме специфична криза в съдебната власт след вчерашното произнасяне на ВКС, от което става ясно, че България няма нито главен, нито изпълняващ функциите главен прокурор", заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов по време на съвместен брифинг на ПП-ДБ. От формацията предлагат минимум три неща, като едното е министърът на правосъдието да спре да се крие и да свика Пленума на ВСС и да постави тази точка. На следващо място правосъдният министър да оспори решенията на прокурорската колегия. Трайното решение на кризата според тях е да бъде избран нов ВСС, но не по тези правила, затова сме внесли промени в Закона за съдебнат власт.

Най-важното е Пеевски да не оркестрира

"Най-важното е, че следващият ВСС трябва да бъде без квота на Пеевски, който в момента контролира ВСС и оркестрира тази криза", смята лидерът на "Да, България" Божидар Божанов.

Сигнал до АДФИ, СГП и прокурора, разследващ главния прокурор

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев от своя страна обърна внимание, че България е без главен прокурор, без изпълняващ функциите, кооето означава, че прокурорите не могат да си получават заплатите.

Той твърди, че всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал Сарафов, е незаконно. Ето защо от от ПП-ДБ сигнализират АДФИ, СГП и прокурора, разследващ главния прокурор.

"В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата. Това е все едно вие да влезете в прокуратурата и да кажете: аз съм главен прокурор, ще определя кой какви бонуси има и ще разпишете фишовете на прокурорите. Това е, което ни каза съдът", смята Василев.

