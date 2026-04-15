Крум Зарков за пътя за успешно управление: С Борисов и Пеевски няма да говорим, пълни разкрития за Петьо Еврото и Нотариуса

15 април 2026, 8:03 часа 352 прочитания 0 коментара
"Да, ще влезем в следващия парламент". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков - той го каза на база своите впечатления при обиколките си в България за събитията на "БСП - Обединена левица". "Глас народен, глас Божи - но ние мислим какво да направим в следващия парламент, защото картината, която се очертава, не е особено радостна", добави Зарков, който прогнозира пред bTV, че "това може да се окажат не последните, а поредните избори".

Лидерът на БСП вярва и, че вътрешното "чувство" на социалистите ще даде необходимата подкрепа за червените, дори и на фона на участието на "Прогресивна България" на експрезидента Румен Радев. "Всички партии трябва да се поучат", настоя Зарков, напомняйки как минаха 5 години от старта на спиралата от парламентарни избори след третото (официално) управление на Бойко Борисов. През тези 5 години се създадоха 3 управленски формата, всеки път без ясни (разписани публично) правила за коалиция и без защита на принципи. "Ако БСП партнира, това ще е на базата на ясни принципи - прозрачност, взаимно уважение и уважение към основните принципи на БСП", заяви Зарков.

Още: Под лупа: ВСС проверява етиката на Емилия Русинова

Работа по бюджетите, въпросът за цените и въпросът за съдебната власт (този въпрос става "абсолютно неудържим") - това са приоритетите на БСП за управлението на държавата по думите на Зарков. Специално за правосъдието той постави като приоритети разследването на аферите "Петьо Еврото" и "Мартин Божанов-Нотариуса". По-добре тези, чиито "снимки" са в тези афери, да проговорят, защото снимките им така и така ще излязат - в тези афери се крие една от големите причини да нямаме управлението, което заслужаваме, обобщи Зарков. С ГЕРБ и ДПС няма да водим разговори за управление, обеща лидерът на БСП и определи като "труден" евентуален разговор с "Възраждане", защото има "сериозни идеологически различия".

"Категорично заявявам, че такова (влияние) върху новото ръководство на БСП няма и няма да бъде допуснато" - това беше отговорът на Зарков за евентуалното влияние на Делян Пеевски в Столетницата.

Още: Машината "Пеевски": Как изкуственият информационен шум задушава реалните послания преди изборите

"При определени условия и обстоятелства това не е изключено - не казвам, че е даденост" - така Зарков отговори на въпрос, че БСП ще си взаимодейства с "Прогресивна България" и ПП-ДБ.

Крум Зарков смята, че БСП ще бъде силен коректив в бъдещо управление от гледна точка на отговорността. А на въпрос дали ако БСП не влезе в следващия парламент, той отговори, че ще бъдат свикани съответните органи на партията и ще бъде взето решение, по демократичен начин.

Товарът на миналото

Попитан за "токсичното взаимодействие", което свали доверието към БСП в рамките на правителството "Желязков", Зарков изтъкна - показахме вътрешно как се носи политическа отговорност. "Ще оцелеем, защото има обективна необходимост от социалистическа партия", убеден е той и даде пример какви са цените на колонките по бензиностанциите. Според Зарков, има много силно усещащо се социално напрежение, а политическата кампания като цяло е много вяла. Хората се готвят да оцеляват със собствени сили, предупреди председателят на БСП и даде пример с малкия бизнес - принуждаван да минава на сиво, готви се за съкращения, а никой не им предлага решения.

Имаме нужда от компетентност и базова почтеност в управлението, както и от политики, които да бъдат ефективни - БСП може да даде в тези отношения, каза още Зарков.

Още: Зарков: Ако България не стане справедлива, ще стане невъзможна за живот

Ивайло Ачев Отговорен редактор
ДПС ГЕРБ БСП съдебна власт Петьо Еврото Крум Зарков Мартин Božanov ДПС ново начало предсрочни парламентарни избори 2026
