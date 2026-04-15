Крум Зарков за пътя за успешно управление: С Борисов и Пеевски няма да говорим, пълни разкрития за Петьо Еврото и Нотариуса

"Да, ще влезем в следващия парламент". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков - той го каза на база своите впечатления при обиколките си в България за събитията на "БСП - Обединена левица". "Глас народен, глас Божи - но ние мислим какво да направим в следващия парламент, защото картината, която се очертава, не е особено радостна", добави Зарков, който прогнозира пред bTV, че "това може да се окажат не последните, а поредните избори".

Лидерът на БСП вярва и, че вътрешното "чувство" на социалистите ще даде необходимата подкрепа за червените, дори и на фона на участието на "Прогресивна България" на експрезидента Румен Радев. "Всички партии трябва да се поучат", настоя Зарков, напомняйки как минаха 5 години от старта на спиралата от парламентарни избори след третото (официално) управление на Бойко Борисов. През тези 5 години се създадоха 3 управленски формата, всеки път без ясни (разписани публично) правила за коалиция и без защита на принципи. "Ако БСП партнира, това ще е на базата на ясни принципи - прозрачност, взаимно уважение и уважение към основните принципи на БСП", заяви Зарков.

Работа по бюджетите, въпросът за цените и въпросът за съдебната власт (този въпрос става "абсолютно неудържим") - това са приоритетите на БСП за управлението на държавата по думите на Зарков. Специално за правосъдието той постави като приоритети разследването на аферите "Петьо Еврото" и "Мартин Божанов-Нотариуса". По-добре тези, чиито "снимки" са в тези афери, да проговорят, защото снимките им така и така ще излязат - в тези афери се крие една от големите причини да нямаме управлението, което заслужаваме, обобщи Зарков. С ГЕРБ и ДПС няма да водим разговори за управление, обеща лидерът на БСП и определи като "труден" евентуален разговор с "Възраждане", защото има "сериозни идеологически различия".

"Категорично заявявам, че такова (влияние) върху новото ръководство на БСП няма и няма да бъде допуснато" - това беше отговорът на Зарков за евентуалното влияние на Делян Пеевски в Столетницата.

"При определени условия и обстоятелства това не е изключено - не казвам, че е даденост" - така Зарков отговори на въпрос, че БСП ще си взаимодейства с "Прогресивна България" и ПП-ДБ.

Крум Зарков смята, че БСП ще бъде силен коректив в бъдещо управление от гледна точка на отговорността. А на въпрос дали ако БСП не влезе в следващия парламент, той отговори, че ще бъдат свикани съответните органи на партията и ще бъде взето решение, по демократичен начин.

Товарът на миналото

Попитан за "токсичното взаимодействие", което свали доверието към БСП в рамките на правителството "Желязков", Зарков изтъкна - показахме вътрешно как се носи политическа отговорност. "Ще оцелеем, защото има обективна необходимост от социалистическа партия", убеден е той и даде пример какви са цените на колонките по бензиностанциите. Според Зарков, има много силно усещащо се социално напрежение, а политическата кампания като цяло е много вяла. Хората се готвят да оцеляват със собствени сили, предупреди председателят на БСП и даде пример с малкия бизнес - принуждаван да минава на сиво, готви се за съкращения, а никой не им предлага решения.

Имаме нужда от компетентност и базова почтеност в управлението, както и от политики, които да бъдат ефективни - БСП може да даде в тези отношения, каза още Зарков.

