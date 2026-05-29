България остро осъди инцидента с руския дрон в Румъния

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа "X". "Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния", допълват от външното министерство.

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар. Това съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана. Това стана след поредната серия на размяна на удари с дронове между Русия и Украйна.

Румънският главен инспекторат за извънредните ситуации официално потвърди, че двама жители са ранени след удар с дрон. Десетки жители са евакуирани - руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи за 70 души.