Войната в Украйна:

България остро осъди инцидента с руския дрон в Румъния

29 май 2026, 12:19 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
България остро осъди инцидента с руския дрон в Румъния

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа "X". "Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния", допълват от външното министерство.

ОЩЕ: Руски дрон удари жилищна сграда в Румъния, има пострадали (ВИДЕА)

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар. Това съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана. Това стана след поредната серия на размяна на удари с дронове между Русия и Украйна.

Румънският главен инспекторат за извънредните ситуации официално потвърди, че двама жители са ранени след удар с дрон. Десетки жители са евакуирани - руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи за 70 души.

 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МВнР война Украйна руски дронове Румъния
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес