Недоумение в социалните мрежи: Кирил Петков се снима в бойна готовност (СНИМКА)

Снимка на Кирил Петков, на която той заема стойка от каратето, стана хит в социалните мрежи. Няма информация, кога е правена, нито къде.

Любопитното е, че стойката на премиера показва, че той има обратен гард – както и настоящият световен шампион в тежката категория в професионалния бокс Александър Усик (Украйна), който победи Антъни Джошуа и му взе поясите за WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Сградата, в която е направена снимката, не е тази на Министерския съвет, а вероятно в тази на Министерството на икономиката, където Петков беше по времето на първото служебно правителство на сегашния си подчинен Стефан Янев.

На снимката срещу Кирил Петков е треньорът Явор Дянков, за когото от федерацията по карате-до съобщават, че не ги представлява и „издавал фалшиви документи“. (Позицията вижте тук)

По този повод, ето какво написа адвокат Николай Хаджигенов във фейсбук, като явно нарочно използва малки букви за името на Явор Дянков.

явор дянков и просто Киро в министерство на нещо си..... Really?

WTF is going on?

Под поста му се е заформила дискусия.

„Просто Кольо …се изказа“, коментира човек под снимката.

„умничък сте явно? Я, пак кой е дянков? Чий го държи в министерство?“, пише Хаджигенов, който явно отново умишлено пише името на сенсей Явор Дянков с малка буква.

„Това че ползвате гугъл е великолепно. Явно не сте си дал труда да видите свидетелството му за съдимост или становището на федерацията…„, загатва Хаджигенов.

Много от коментиращите негодуват от иронията на Хаджигенов:

„Загубата на интерес към Вас не е нещо неочаквано. Не страдайте така видно за отлива на симпатизанти. Хубаво е да имаме огледало у дома. Тренирайте и се радвайте. Неуместен пост е в социалната мрежа понякога са непризната грешка.“

Журналистката Миролюба Бенатова обаче хвърля светлина за личността на Явор Дянков:

„Становище на БФШК относно фалшиви дипломи издавани от Явор Дянков [2012-04-01 13:40:21]“

Тя пуска линк към становище на Българска Федерация по Шотокан Карате:

„Във връзка с постъпили оплаквания за фалшиви дипломи за Дан, издадени от г-н Явор Дянков и официално писмо от Шихан Като – гл. инструктор на IJKA относно същия въпрос БФШК публикува становището си:

„Г-н Явор Дянков не е член, никога не е бил член и по никакъв начин не е свързан с БФШК.Издаването на тези фалшиви документи е престъпление срещу IJKA и срещу учениците, на които са издадени и БФШК ще съдейства на съответните правораздавателни органи за решаването на проблема.“