Николай Ненчев след атаките в Черно море: Трябва да се подготвим за надвисналата над България опасност

Кандидатът за президент Николай Ненчев заяви, че България трябва да засили сътрудничеството си със съюзниците от НАТО, да преосмисли участието си в инициативите за противодействие на дронове и да актуализира стратегията си за национална сигурност. В предаването "Лице в лице" по bTV той коментира атаката срещу кораби в Черно море, посещението на Кирил Буданов в България, състоянието на отбраната и опита си като бивш министър на отбраната и временно управляващ българското посолство в Украйна.

В началото на разговора Ненчев беше попитан защо се кандидатира за президент и дали смята, че може да спечели изборите. „Извън всяко съмнение. Според мен не би следвало някой да се кандидатира за нещо, без да е убеден, че то би се случило“, отговори той. Кандидатът заяви, че не приема участието в президентската надпревара единствено като възможност за публичност и представяне на идеи. Той се определи като ревностен християнин и се позова на Библията, като каза: „Всичко, което поискате с вяра, ще ви бъде дадено“.

Ненчев припомни решенията си като министър на отбраната

На въпрос за състоянието на националната сигурност Ненчев припомни няколко случая от времето, когато е ръководил Министерството на отбраната. По думите му те показват принципите, от които не е готов да се откаже. Той разказа за решението си да назначи за свой заместник български гражданин с турско име и мюсюлманско вероизповедание. Назначението предизвикало сериозен политически спор, а коалиционни партньори настоявали човекът да бъде отстранен.

„Той е човек, български гражданин, роден в България, израснал в България, завършил военно училище“, посочи Ненчев, като подчерта, че е отказал да отстъпи въпреки натиска. Според него случаят е показал разминаване между публичните декларации за толерантност и отношението към хората с различно вероизповедание. „Оказва се, че това не винаги е така. Тогава отстоях“, заяви той. Ненчев използва случая, за да отправи послание към мюсюлманската общност в България, като заяви, че търси и нейната подкрепа в президентската кампания.

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Като втори пример той посочи предаването на досиетата на военното разузнаване, тогава известно като Служба „Военна информация“. По думите му решението е било взето в изпълнение на закон, приет от Народното събрание, въпреки опасенията, че може да бъде застрашена националната сигурност. „Аз вече говоря за мои принципи, от които не се опитвам да се отклоня и няма да го направя, защото това са мои вътрешни убеждения“, заяви кандидатът.

Той припомни и решението за ремонт на българските изтребители МиГ-29 в Полша вместо в Русия. Ненчев подчерта, че договорът с полската страна е бил по-изгоден, а заради решението срещу него са били повдигнати обвинения във връзка с интересите на руската компания РСК „МиГ“. „Прокуратурата се беше загрижила за РСК „МиГ““, коментира той.

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По думите му днес, десет години по-късно, позицията му за необходимостта България да търси алтернативи за поддръжката на военната си техника изглежда по-разбираема. Ненчев направи паралел с действията на настоящия министър-председател Румен Радев, който според него преди години е бил против тази политика.

Кандидатът припомни и спора около съвместната охрана на българското въздушно пространство с партньори от НАТО. Той заяви, че тогавашният командир на Военновъздушните сили Румен Радев е определял подобно решение като отказ от национален суверенитет, докато днес България продължава да разчита на сътрудничество със съюзниците си.

Ненчев разказа и за действията на армията по охраната на границата по време на миграционната криза. Той призна, че тогава е действал на границата на закона, но подчерта, че впоследствие законодателството е било променено, за да позволи на военнослужещите да подпомагат граничната полиция. „Не се срамувам от нито едно от решенията, които по онова време съм взел“, заяви той.

България трябва да преосмисли отбраната си след атаката срещу корабите в Черно море

Основна тема в разговора беше атаката срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, при която по думите на водещата има загинали моряци, а съдбата на част от екипажа остава неясна. Попитан как би реагирал като президент в подобна ситуация, Ненчев заяви, че първо би потърсил съдействие от съюзниците на България в НАТО.

„На първо място бих се обърнал към тях за съдействие, за съпричастност, защото имаме тази възможност и става много по-лесно, когато те са тук“, каза той. Кандидатът посочи като следваща стъпка преосмислянето на решението България да не участва в конкретна инициатива за противодействие на дронове. Водещата отбеляза, че според министъра страната вече участва в достатъчно такива формати и не може да се включва във всички.

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В отговор Ненчев заяви, че когато става дума за националната сигурност, трябва да се търсят всички възможности за сътрудничество. „Какво има да обсъждаме в този момент, когато на 40 морски мили от границата на България, в изключителната икономическа зона, се извършват агресивни действия?“, попита той. По време на интервюто беше обсъдена и информацията, че един от корабите е превозвал зърно от Украйна. Ненчев постави под съмнение версията, че Украйна би унищожила собствен кораб с товар, предназначен за износ, като подчерта значението на продоволствията за хората, които се нуждаят от тях. Според него случилото се налага цялостно преосмисляне на военната доктрина, концепцията за отбраната и стратегията за национална сигурност.

„Войната придобива съвсем нови, различни размери от това, което сме свикнали да виждаме в нашите представи. Войната премина на друго технологично ниво“, заяви кандидатът. Ненчев коментира и необходимостта от изграждане на по-ефективна защита срещу дронове. Той подкрепи усилията за придобиване на нови системи за противоракетна отбрана, но предупреди, че те са скъпи и не могат да осигурят защита срещу всяка заплаха. По думите му Украйна разполага с ценен практически опит в разработването и използването на дронове и средства за противодействие. Затова той смята, че България трябва да потърси сътрудничество с украинската страна.

Ненчев обърна внимание на развитието на безпилотните апарати, като посочи, че скоростта и височината им на полет се увеличават, което прави откриването и унищожаването им по-трудно. „Трябва да помислим за националната си сигурност, защото сме изправени пред един глобален конфликт, който не изключвам, че може да се разрасне и във всеки момент да засегне нашите държавни граници“, предупреди той.

На въпрос дали България е подготвена за подобен сценарий Ненчев отговори отрицателно. Той заяви, че следващият президент трябва да има експертиза в областта на отбраната или поне да познава законодателството и механизмите за вземане на решения в сферата на националната сигурност. „За да могат да се вземат възможно най-бързи, своевременни мерки, за да предотвратим тази надвиснала над България опасност“, обясни той.

„Ако човек успее да поспи един или два часа, е голям успех“

Ненчев коментира и личните си впечатления от живота в Киев по време на войната, когато е бил временно управляващ българското посолство в Украйна. „Ако човек успее да поспи един или два часа, е голям успех“, разказа той.

По думите му въздушните атаки са продължителни и включват едновременно голям брой дронове и балистични ракети. Като пример той посочи атаки в края на септември, при които според разказа му са били използвани стотици дронове и десетки ракети. „Няма в света въздушна отбрана, която може да спре всичко това“, заяви кандидатът. Той подчерта, че част от дроновете са примамки, предназначени да затруднят противовъздушната отбрана и да изчерпят ресурсите ѝ.

Според Ненчев българските институции трябва да следят отблизо развитието на войната и да се подготвят за възможни промени в обстановката, тъй като президентът има важна роля при формирането на политиката за национална сигурност.

Ненчев постави въпроси за посещението на Кирило Буданов

В интервюто беше обсъдено и посещението на Кирило Буданов в България, което първоначално не беше публично оповестено и привлече внимание след появата на снимка с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Ненчев заяви, че не разполага с достатъчно информация, за да обясни защо визитата е била пазена в тайна. Той обаче изрази притеснение от комуникацията на българските власти по темата. Кандидатът припомни изявление на министър-председателя Румен Радев след заседание на Консултативния съвет, в което според него е било заявено, че няма комуникация с украинския президент Володимир Зеленски. „Кого лъже българският министър-председател?“, попита Ненчев.

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Той подчерта, че институциите имат задължение да информират гражданите за важните въпроси, свързани със сигурността. „Ние сме отговорни пред българските граждани. Не да ги плашим, а да им казваме истината. И колкото по-често казваме истината, толкова по-добре“, заяви той. Според Ненчев е възможно по време на посещението на Буданов да са били обсъждани въпроси, свързани с атаките срещу корабите в Черно море, охраната на въздушното пространство и мерките за защита на морските транспортни маршрути. Той уточни, че това са негови предположения и че не разполага с потвърдена информация за съдържанието на разговорите.

Ненчев изрази безпокойство, че липсата на публични обяснения може да породи съмнения относно действията на властите. Според него обществото трябва да бъде информирано, без това да застрашава чувствителна информация за сигурността.

„Нямаме време за нови съюзници“

В заключение Ненчев заяви, че България трябва да се подготвя за възможно влошаване на международната обстановка, като същевременно се стреми към мир. „Нека бъде мир, нека бъде добро. Но трябва да се подготвим за най-лошото“, каза той.

Кандидатът подчерта, че страната трябва да продължи да разчита на съществуващите си съюзи. „Нямаме време за нови съюзници. Трябва да се държим за НАТО, трябва да се държим за Европейския съюз“, заяви Ненчев. В края на разговора той отправи критики към президента Илияна Йотова и правителството на Румен Радев, като постави оценка „двойка“ и на двете страни.