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Училища и детски градини на студено в "Изгрев": Кметът настоява за незабавно пускане на парното

12 ноември 2026, 12:00 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Училища и детски градини на студено в "Изгрев": Кметът настоява за незабавно пускане на парното

Хиляди жители на столичния район "Изгрев" остават на студено и без топла вода заради мащабните ремонтни дейности на "Топлофикация-София" в трите квартала на района. За критичната ситуация алармира районният кмет д-р Делян Георгиев в публикация в социалните мрежи, в която настоява за стриктно спазване на сроковете и незабавно възстановяване на услугата за домакинствата и учебните заведения.

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По думите на Георгиев в районната администрация ежедневно пристигат разтревожени и гневни граждани, които търсят съдействие за справяне със създалото се положение. Той подчертава, че е недопустимо в средата на отоплителния сезон деца и възрастни хора без алтернатива за отопление да стоят на студено със седмици.

Кризата вече засегна сериозно и образователната инфраструктура в района. Вчера кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за временно прекратяване на присъствените занятия в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в ж.к. „Изток“, което също е останало без парно. В същото време районната администрация е успяла да окаже съдействие на директора на 165-а детска градина „Латинка“ за намиране на алтернативен изход от ситуацията с отоплението на групите, като се очаква до броени дни децата да се завърнат в сградата.

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Д-р Делян Георгиев припомня, че Столичният общински съвет (СОС), в качеството си на принципал на „Топлофикация“, вече е провел изслушване на ръководството на дружеството относно хода и сроковете на ремонтите. В тази връзка кметът на „Изгрев“ отправя директен апел към СОС и столичния кмет Васил Терзиев да упражняват постоянен и строг контрол върху дружеството и да намерят работещо решение за бързо излизане от кризата, която той определя като резултат от десетилетно лошо управление на топлофикационното предприятие.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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