"Крайно време е да бъде премахнат": ПП-ДБ събират подписи за сваляне на Антон Славчев (ВИДЕО)

С оглед на това, което КПК направи, по-скоро отказа да направи тази седмица, а именно да направи нормални разследвания и да разпита свидетели, събрахме подписи за оставката на Антон Славчев - ПП и ДБ", обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента. Припомняме, че това е отдавнашно искане на коалицията, но са им нужни 80 подписа, като този път те са провокирани от отказа на комисията да ги разпита по казусите в София и Варна.

"Крайно време е, че този човек, който е отказал да води безпристрастсно комисията да бъде премахнат като ръководител на комисията", смята Василев.

Кой ще се подпише?

Лидерът на "Продължаваме промяната" заяви, че имат уверение, че колегите им от опозицията също ще се подпишат. "Знаете, че трябват 80 подписа, зма да влезе в зала искането в зала за оставката на Антон Славчев", добави той и уточни, че подписката ще бъде оставена в мраморното фоайе на парламента, за да може да се види кой ще я подпише.

Да се закрие или не комисията?

От формацията отговориха и на въпрос защо искат оставка на Славчев, при положение, че от "Демократична България" искат нейното закриване.

"Най-добре е комисията да стане това, което пише в ПВУ, а именно да няма политическо ръководство, да е надполитическа. Това, което и ЕК каза. Знаете, че в момента, ако се закрие комисията, ще се загубят значителни средства", заяви Асен Василев.

От своя страна Божидар Божанов от "Да, България" обърна внимание, че би свършила добра работа, ако е работила както трябва.

"Видимо с това мнозинство това много трудно ще се постигжне, именно в този нюанс е разликата между позициите на "Демократична България" и "Продължаваме промяната", добави Божанов.