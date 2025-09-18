Парламентът да избира шеф на ДАНС: Борисов е "за", пошегува се за Пеевски и 2013 (ВИДЕО)

В парламентарна република най-силно е парламентът да избира ръководителите на служби. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира предложението на група народни представители от управляващата коалиция шефовете на ДАНС и ДАР да се избират от парламента. Той отговори и на критиките на президента, че изборът на шефовете на службите ще бъде едноличен, като му напомни времето на служебните кабинети, когато Румен Радев е предлагал на Гълъб Донев, а Гълъб Донев му връщал назначенията и той издавал укази за ДАНС, за главен секретар, за ДАР, за военното разузнаване, за НСО.

Той отговори и на въпрос дали е възможно да предложат Делян Пеевски за шеф на ДАНС, както се беше случило през 2013 г., което отпуши протести срещу правителството на Пламен Орешарски. Борисов каза, че идеята е чудесна, но после изрично уточни, че се шегува. ОЩЕ: Спомени от 2013 г. и Пеевски: Управляващите взимат ДАНС от президента

Борисов е благодарен на Радев, призова го да предоговори "Боташ"

Той коментира призива на президента, че Борисов трябва да му е благодарен, че е докарал шефът на "Райнметал" в България на крака.

"Той ме изкарва, че от името на българите трябва да му благодаря, защото той не ми е донесъл инвестиция на мен. Освен това тази инвестиция, е 50 на 50 българска и германска. Ние като държава имаме авторитета и участваме в нея, но ако трябва да кажа благодаря, благодаря, но искам да благодаря за "Боташ", каза Борисов.

Той заяви, че щом така ги докарва на крака, да вземе да предогвоори това, което е направил с "Боташ". ОЩЕ: Нито сините очи на Борисов, нито сините очи на Радев водят "Райнметал" в България

НСО за президента

Борисов коментира и разглежданите в пленарна зала предложения за отнемане на колите на НСО от президентската институция.

"Тя с какво е по-различна от всяка друга администрация? Партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана. Бронирани коли, живее в палат в "Калина" и трябва да бъде пазен изключително силно и здраво, за да докарва инвеститори. Чиновниците, както всяко едно министерство, както парламента, трябва да си проведат обществени поръчки, да си изберат публично автомобили, с които да се возят", добави още Борисов.