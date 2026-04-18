Печатат спешно над 300 000 бюлетини за изборите на 19 април, членове на секционни комисии напускат в последния момент

18 април 2026, 14:45 часа 309 прочитания 0 коментара
Спешно се наложи да бъдат отпечатани нови над 300 хиляди бюлетини за Добрич и Шумен преди предсрочните парламентарни избори утре, 19 април. Причината са установени разминавания в номерацията на някои от кочаните с бюлетините и петна от мастило върху хартията, съобщиха от ЦИК, цитирани от БНТ. Също така часове преди изборите на места отново има проблеми с отказали се членове на секционни избирателни комисии - например в Бургас и Благоевград.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК, обяви, че въпросните дефектни бюлетини са отпечатани в печатницата в Плевен. "Очакваме становище на печатницата на БНБ на какво се дължи този проблем... Тази печатница не за първи път печата и затова е изненадващо защо са се получили тези неща, но важното е, че сме взели своевременно мерки да се отпечатат изцяло нови бюлетини, изцяло нов печат в печатница на БНБ, които в момента се транспортират (за Шумен), така че важното е изборите да бъдат произведени както трябва, пък ще изясняваме след това", заяви тя.

Росица Матева от ЦИК: Смяната на членове на СИК е заради парламентарно представени партии

За смяната на членове на секционни комисии Матева каза, че се спазват изискванията на Изборния кодекс и решението на ЦИК - депозират се искания от членовете на СИК-овете, подписани от тях, да бъдат заменени. "Което никак не е добра практика, защото тези членове на СИК са обучени и замяната им вчера или онзи ден не е добра практика. Не зная защо се случва това и защо се прави от парламентарно представените партии, защото това е по тяхно искане. Но след като е спазен законът, няма как да противодействаме. Молим да се преустановят смените на членове на СИК-ове", призова тя.

На Районната избирателна комисия в Бургас постоянно ѝ се налага да актуализира списъците, тъй като членовете на СИК ежедневно подават оставки. Освобождават се стари и се назначават нови ръководства и членове.

Пламена Апостолова - член на РИК-Бургас - обясни по-рано, че няма изискване да се посочва конкретна причина. "В Изборния кодекс е записано, че всеки един може да подаде оставка. Секционните избирателни комисии се състоят от 9 души, което до някаква степен ни дава спокойствие, че дори да има един-двама отпаднали, ще бъде налице кворум, така че секционните избирателни комисии да работят нормално", посочи тя, цитирана от националната телевизия.

Димитър Радев
