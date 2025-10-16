Войната в Украйна:

Пеевски е готов да подкрепя просто така: Ако на ГЕРБ им тежи - сме готови да поемем отговорност

16 октомври 2025, 09:39 часа 647 прочитания 0 коментара
Пеевски е готов да подкрепя просто така: Ако на ГЕРБ им тежи - сме готови да поемем отговорност

"Видяхте колко подкрепяме този кабинет без нищо само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме да споделим отговорността. Ние имаме здрав гръб, може да носим отговорност. ДПС го е доказало", каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента след призивите на ГЕРБ за преформатиране на кабинета. По думите му, ако на ГЕРБ и тежи управлението, "ДПС - Ново начало" са готови да го споделят. "Ние сме готови да поемем отговорност и винаги ще бъдем готови да управляваме България в полза на хората",посочи Пеевски. 

Пеевски чака ГЕРБ и Борисов

"Говорих с премиера, изчаквам ги. Щели да имат решение до понседелник какво ще правят. В ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната", добави още Пеевски. 

На въпрос дали е готов преговорния екип на "ДПС - Ново начало", Пеевски заяви: Винаги сме готови за преговори".

Пеевски с призив за оставката на президента Радев

Лидерът на "ДПС - Ново начало" коментира и днешното писмо на президента Радев, че слиза от колитете на НСО и се качва на личния си автомобил, като го определи като популизъм.

"Румен трябва просто да слезе въобще от колите, в момента си прави партията. Трябва да го знаете, имам всички данни за това. Не е почтено и ако има някаква войнска доблест - днес да подаде оставка, да излезе и да си направи партията и да си я развива и когато има избори да се яви на тях", призова Пеевски. ОЩЕ: Заради новия закон за службите: Радев обяви голяма промяна за охраната си

Деница Китанова
