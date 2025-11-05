Пеевски с нова порция снимки за Рашков и Мухарем - Мухата (ВИДЕО)

След като миналата седмица показа снимки на Бойко Рашков и считания за купувач на гласове Мухарем - Мухата - санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа нови снимки на въпросния човек. Идеята е да опровергае думите на Рашков, че се засекли на кръстовището до училището, където се гласува в Пазарджик.

"Този навес къде се каза, че е от сатрапа Рашков? На кърстовището в Пазарджик. Ето го къде е навесът? Къде е - в Хасково, ул. "Стара планина", обяви Пеевски.

В тази връзка нарече Бойко Рашков "лъжливия сатрап, който се гърчи като червей", а Асен Василев "момичето с пеньора". Припомняме, че след първата порция снимки - Рашков и Асен Василев излязоха да обяснят пред медиите. ОЩЕ: Пеевски твърди за пърформънс в Пазарджик: Кой е Мухарем - Мухата и с кого хапва Рашков лютеница (ВИДЕО)

Какво няма да позволи Пеевски?

Пеевски заяви, че няма да позволи никога повече тези хора да тормозят неговите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по министерстването на Бойко Рашков. Той припомни, че Рашков е бил вътрешен министър "по време на другия сатрап с Шкодата".

"Никога няма да се случи, аз съм гарант за това - Делян Пеевски", каза още той. ОЩЕ: Ръкостискането с Мухарем - Мухата: Рашков не го познава, видели се на кръстовището (ВИДЕО)