Пеевски срещу президента: Румен изтерясва, жалка картинка

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски излезе с остри думи срещу президента Румен Радев. Той го нарече жалка картинка и че изтерясва. Поводът за коментара му е предложението да се отнемат колите на НСО на администрацията на президента. "Никакви коли на президента, на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена, пътува със супер луксозни коли", заяви Пеевски пред медиите във връзка със законодателната инициатива на мнозинството.

Радев е в истерия, според Пеевски

Според него Румен Радев "изтерясва защо се сменят неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринката".

"Гледах го как изтерясва вчера. Жалка гледка. Ходи по някакви места, за да го отразят. Страда особено", смята още Пеевски. Думите на Пеевски идват във връзка с вчерашното решение на парламента да се отнемат правомощията на държавния глава да назначава шефове на служби, сред които ДАНС и ДАР.

Натиск върху медиите

Пеевски обвини президента, че оказва и натиск върху медиите. "Не знам защо темата не вдигате как е натискал БНТ. Има ли натиск върху БНТ от президента Румен? Има натиск. Румен натиска медиите", добави още той по повод обвиненията на президентството, че БНТ налага цензура.

В свое писмо до секретарят на държавния глава по връзки с медиите Кирил Атанасов обвини обществената телевизия, че е прекратила в "По света и у нас" практиката от последните месеци да излъчва пряко въпросите на журналисти към президент. ОЩЕ: Президентството обвини БНТ в цензура, Радев иска винаги да го излъчват на живо