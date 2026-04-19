"По съвет излязох подготвен": Васил Терзиев гласува на машина с отвертка и флашка (СНИМКИ)

"Гласувах за силна България в силна Европа. Това е, което искам да оставим на нашите деца." Това заяви кметът на София Васил Терзиев, след като упражния правото си на глас. Терзиев гласува на машина, като си беше донесъл отвертка. "Да съм сигурен, че гласуването ще протече както трябва. Казаха, че с флашка и отвертка било най-сигурно, когато гласуваш с машина", обясни той в своя иронична публикация в социалните мрежи.

По думите му глупости са твърденията как можело да се манипулират машините.

"Проблеми има, но те не са от това естество и вотът не може да се манипулира със самата машина. Това обаче не е въпрос към мен, а към Централната избирателна комисия", добави столичния кмет.

"България става силна не с апатия, а с активно гласуване и гражданска енергия. И тогава ще бъде там, където ѝ е мястото - в силна Европа", каза още той.

