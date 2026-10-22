"Предизборно включване от прокуратурата": Божанов вижда скрити цели в поискания му имунитет

Прокуратурата пак се включва в изборите, заяви съпредседателят на "Да, България" и заместник-председател на парламентарната група на "Демократична България" Божидар Божанов във "Фейсбук". Постът му идва минути след като от прокуратурата му поискаха имунитета по разследването срещу него, което започна миналата година и по което вече веднъж му беше искат имунитета и той беше даден.

"Преди близо два месеца съдът констатира, че на изборите през април съм придобил имунитет на народен представител отново и не може да продължи да разглежда поръчковото дело срещу мен, повдигнато с пропагандна цел преди година и половина по команда от Пеевски към придворните му прокурори. Още в началото на септември призовах публично главния прокурор бързо да изпрати искане за моя имунитет, защото единственият начин да се откажа от него е той да бъде поискан", обясни Божанов.

"Само че главният прокурор Ваня Стефанова, в последния си работен ден (от утре встъпва новият временен главен прокурор) и 3 дни преди президентските избори, решава, че е подходящ момент да ми поиска имунитета", добави Божанов.

Според него са налице предизборни включвания на прокуратурата, които по думите му са една от многото причини, поради които е нужно да бъде реформирана из основи.

"Скалъпено дело"

Той е категоричен, че веднага щом постъпи искането в деловодството на Народното събрание, ще се откаже от имунитета си, както е направил и в предния парламент.

"Моят интерес е това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда и затова всички процесуални действия от моя страна са насочени към това - да се разглежда без забавяне", каза Божанов. ОЩЕ: За да продължи разследването си: Прокуратурата иска имунитета на Божанов