Войната в Иран:

"Предизборно включване от прокуратурата": Божанов вижда скрити цели в поискания му имунитет

22 октомври 2026, 11:03 часа 520 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Предизборно включване от прокуратурата": Божанов вижда скрити цели в поискания му имунитет

Прокуратурата пак се включва в изборите, заяви съпредседателят на "Да, България" и заместник-председател на парламентарната група на "Демократична България" Божидар Божанов във "Фейсбук". Постът му идва минути след като от прокуратурата му поискаха имунитета по разследването срещу него, което започна миналата година и по което вече веднъж му беше искат имунитета и той беше даден. 

"Преди близо два месеца съдът констатира, че на изборите през април съм придобил имунитет на народен представител отново и не може да продължи да разглежда поръчковото дело срещу мен, повдигнато с пропагандна цел преди година и половина по команда от Пеевски към придворните му прокурори. Още в началото на септември призовах публично главния прокурор бързо да изпрати искане за моя имунитет, защото единственият начин да се откажа от него е той да бъде поискан", обясни Божанов.

"Само че главният прокурор Ваня Стефанова, в последния си работен ден (от утре встъпва новият временен главен прокурор) и 3 дни преди президентските избори, решава, че е подходящ момент да ми поиска имунитета", добави Божанов.

Според него са налице предизборни включвания на прокуратурата, които по думите му са една от многото причини, поради които е нужно да бъде реформирана из основи.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

"Скалъпено дело"

Той е категоричен, че веднага щом постъпи искането в деловодството на Народното събрание, ще се откаже от имунитета си, както е направил и в предния парламент.

"Моят интерес е това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда и затова всички процесуални действия от моя страна са насочени към това - да се разглежда без забавяне", каза Божанов.  ОЩЕ: За да продължи разследването си: Прокуратурата иска имунитета на Божанов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прокуратура Демократична България Божидар Божанов президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес