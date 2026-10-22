Задава се нова опасност от двата гигантски айсберга, откъснали се от Антарктида

Експерти предупреждават, че два гигантски ледени блока, откъснали се от Антарктида, се движат към отдалечен британски остров, представлявайки заплаха за корабоплаването.

Откъсването на ледени блокове от Антарктида

Два гигантски ледени блока се откъснаха от Антарктида преди повече от две години: през това време те изминаха хиляди километри, но сега се задава нова опасност, свързана с тях. Те се приближават до отдалечения британски остров Южна Джорджия. Смята се, че в бъдеще това може да се превърне в проблем не само за жителите на острова, но и за корабоплаването като цяло, пише Daily Mail.

По-големият айсберг, обозначен като A81, се откъсна от ледения шелф Брант през януари 2023 г. и се оценява на площ от над 1340 квадратни километра. Вторият айсберг, обозначен като D32, се откъсна от ледения шелф Аймери през октомври 2022 г. и се оценява на площ от 106 квадратни километра.

Нови изображения от европейските спътници „Коперник“ показват как A81 и D32 се носят в морето Скотия в южната част на Атлантическия океан. Учените се опасяват, че айсбергите могат да заседнат близо до британския остров Южна Джорджия. Ако това се случи, те биха могли да се разбият на по-малки парчета и да образуват опасни ледени късове, представляващи заплаха за корабоплавателните и риболовните кораби.

Учените следят отблизо движението на тези дрейфуващи ледени късове, откакто те се откъснаха от основните ледени шелфове преди няколко години. Всъщност, наблюдения на айсберг A81 са правени още преди той да се откъсне от бреговете на Антарктида в морето Удел.

Известно е, че откъсването е станало, когато голяма пукнатина в леда, известна като Chasm-1, се е простирала през целия леден шелф. Тъй като тази пукнатина се е намирала само на 20 километра от британската изследователска станция Halley, учените са забелязали, че е започнала да се разширява още през 2012 г. Между другото, това е причината учените да преместят станцията през 2016 г. от съображения за безопасност.

Според професор Грант Биг, експерт по траекториите на айсбергите в Университета в Шефилд, почти всички предишни случаи на преминаване на айсберги покрай Южна Джорджия са били или на север, или на юг от нея. Най-вероятният сценарий е това да се случи отново днес. Има обаче вероятност пътят на тези два айсберга да не е толкова гладък.

Заслужава да се отбележи, че най-голямото безпокойство не са самите гигантски ледени блокове, а следата от по-малки ледени фрагменти, оставени след тях. Факт е, че докато се топят или разпадат, от тях се откъсват по-малки фрагменти: парчета с размерите на къщи и така наречените „гроулери“ - фрагменти с размерите на автомобили. Те са много по-трудни за забелязване - както с помощта на радар, така и визуално, особено през нощта. Ако това се случи, корабоплаването ще се сблъска с реален проблем.

Съществува и малка вероятност айсберги да се закачат за морското дъно близо до острова и да заседнат. Ако това се случи, фауната на острова ще бъде в сериозна опасност.

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