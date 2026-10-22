Ще закъснее ли бюджет 2027: Ето кога Константин Проданов го чака в парламента

Очакванията са ни бюджетът да бъде внесен при нас в първата седмица на ноември. Това каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов в сутрешния блок на бТВ във връзка с изискването на Закона за публичните финанси бюджетът за следващата година да бъде внесен до края на октомври. По думите му обаче това зависи от Министерски съвет. "Аз казвам кога ще дойде при нас", добави депутатът от "Прогресивна България".

Бюджет 2026 и "лошото наследство"

Проданов коментира решението на Конституционния съд и го определи като победа, защото част от опозицията е атакувала целия бюджет като противоконституционен, защото според тях дефицит над 3% нарушава Закона за пубричните финансите.

"Конституционният съд каза, че категорично това не е вярно. Няма противоконституционност. На второ място и това е много важно - той утвърди, че числата в бюджет 2026, които отразяват тежкото наследство, са такива", коментира Проданов.

Той обърна внимание на ГЕРБ, че Евростат са коригирали дефицита за 2025 г., като това се дължи на действия на правителството на Росен Желязков.

"Предходното правителство по редица причини и начини е задържало и не е отчело, не е сертифицирало дейности, които АПИ е извършила и те не са били разплатени, за да няма отражение в дефицита в 2025 г. Сега Евростат хваща това и коригира дефицита и това е нарушение на Закона за публичните финансите", добави Проданов.

Реформите властта?

Проданов коментира и критиките на ГЕРБ, че няма реформи.

"Много е направено по отношение на реформите. Беше спасен Планът за възстановяване, който беше напът да се провали. Беше започната съдебната реформа. В края на ноември предстои да се избере нов Висш съдебен съвет", каза още Проданов. ОЩЕ: Тома Биков: Времето за толеранс към правителството приключи