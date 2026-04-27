Първият ден на Радев като депутат: Йотова обяви кога ще свика парламента

Президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика първото заседание на 52-ото Народно събрание. Това ще стане на 30 април, четвъртък от 10:00 часа. "52-рото Народно събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10 часа тази седмица", заяви държавният глава пред журналисти. Йотова заяви, че очакванията си към новите народни представители ще каже първо на тях самите.

"Убедена, че ще видим нов парламент, съвсем различен. За мен най-важно е да бъдат променени стилът и начинът на работата в Народното събрание, да се говори с уважение както между депутатите, така и към всички български граждани. Очаквам и бързи и смели решения", подчерта президентът.

По думите ѝ веднага след първото заседание на новия парламент ще се пристъпи и към процедурата по сформиране на редовно правителство.

"Преди това трябва да се проведат консултациите с парламентарните партии. Вървим, както винаги по конституционните текстове", поясни тя.

По Конституция президентът връчва първия мандат за съставяне на правителство на първата по големина политическа сила в Народното събрание. В случая това е "Прогресивна България" на предшественика на Йотова Румен Радев.

Тъй като неговата формация има 131 депутати, по всяка вероятност той ще състави правителство.

Очакванията са още при връчването на мандата Радев да го върне изпълнен и с готови имена за правителство.