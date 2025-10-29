Радостин Василев за ротацията: Едно мюре на задкулисието заменя друго

"Едно мюре на задкулисието се заменя с друго мюре на задкулисието в лицето на Рая Назарян. МЕЧ не може да подкрепи такъв председател. По време на дебата относно оставката на Киселова бяха заявени изключително жалки позиции от страна на БСП, че еврозоната е била основната цел на избора на Киселова, че БСП било поставило партийната си идентичност за държавната сигурност. Това са глупости на БСП", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента.

Кои са министерствата на концесия?

По думите му то е ясно, че Киселова не става за нищо, но БСП са можели да продадат тази крачка назад за някакъв политически ход, промяна на министри, за да се видят кои са кръгчетата и кръговете.

"Все повече се вижда, че Борисов е неспособен да изпълнява своите предваритени ангажименти и той ще падне напролет гръмовно, затова избраха Рая Назарян, за да гарантират домовата книга", смята още Василев.

Според него по-страшното е, че ГЕРБ не казват кои министерства са дадени на концесии, кои са кръговете, които управляват тези министерства, а са жертвали Киселова по най-недостойния начин.

Бюджета - смърт за БСП, според Василев

Лидерът на МЕЧ коментира и бюджета на държавата. "По отношение на бюджетите - 15 камъка в двора на БСП. Ако вдигат осигурителната вноска, ако замразят майчинството за втората година, ако намалят минималната работна заплата, ако замразят максималния осигурителен доход - това е точно срещу политиката на БСП, която тази партия е имала гласове. Те казват, че щели да имат големи изненади. Тези бюджети са бюджети на замразяване на социалните плащания. За БСП означават смърт", смята Василев.

Според него също така е нужно съкращаване на администрацията, за да се ликвидира избирателия апарат на ГЕРБ.