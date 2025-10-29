Любопитно:

Радостин Василев за ротацията: Едно мюре на задкулисието заменя друго

29 октомври 2025, 12:10 часа 310 прочитания 0 коментара
Радостин Василев за ротацията: Едно мюре на задкулисието заменя друго

"Едно мюре на задкулисието се заменя с друго мюре на задкулисието в лицето на Рая Назарян. МЕЧ не може да подкрепи такъв председател. По време на дебата относно оставката на Киселова бяха заявени изключително жалки позиции от страна на БСП, че еврозоната е била основната цел на избора на Киселова, че БСП било поставило партийната си идентичност за държавната сигурност. Това са глупости на БСП", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента. 

Кои са министерствата на концесия?

По думите му то е ясно, че Киселова не става за нищо, но БСП са можели да продадат тази крачка назад за някакъв политически ход, промяна на министри, за да се видят кои са кръгчетата и кръговете.

"Все повече се вижда, че Борисов е неспособен да изпълнява своите предваритени ангажименти и той ще падне напролет гръмовно, затова избраха Рая Назарян, за да гарантират домовата книга", смята още Василев. 

Според него по-страшното е, че ГЕРБ не казват кои министерства са дадени на концесии, кои са кръговете, които управляват тези министерства, а са жертвали Киселова по най-недостойния начин.

Бюджета - смърт за БСП, според Василев

Лидерът на МЕЧ коментира и бюджета на държавата. "По отношение на бюджетите - 15 камъка в двора на БСП. Ако вдигат осигурителната вноска, ако замразят майчинството за втората година, ако намалят минималната работна заплата, ако замразят максималния осигурителен доход - това е точно срещу политиката на БСП, която тази партия е имала гласове. Те казват, че щели да имат големи изненади. Тези бюджети са бюджети на замразяване на социалните плащания. За БСП означават смърт", смята Василев. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него също така е нужно съкращаване на администрацията, за да се ликвидира избирателия апарат на ГЕРБ. ОЩЕ: Радостин Василев изброи министерства на концесия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Радостин Василев 51 Народно събрание МЕЧ Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес