Равносметка, бъдещи приоритети и споразумение с "Да, България": ПП свиква Национален съвет

С цел да бъде направена равносметка на представянето на партията и на коалицията с "Демократична България" на парламентарните избори на 19 април "Продължаваме промяната" свиква заседание на Националния си съвет днес.

Очаква се ръководният орган да излезе със становище за приоритетите си в бъдещото 52-ро Народно събрание.

Също така на заседанието ще бъде обсъдено и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика, предаде БГНЕС.

Още: Асен Василев обяви откъде ще влезе в парламента и какво е бъдещето на Манол Пейков

Предложението за коалиционно споразумение

По-рано съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че това, което се предлага, е формално да бъде уреден начинът на функциониране на коалицията ПП-ДБ и на парламентарната група така, че да е по-ефективен.

Той посочи, че въпреки увеличението с над 60 000 гласа, коалицията е загубила изборите и трябва да си направи изводите. „Трябва да видим какво можем да направим по-добре, да избегнем същите грешки и да начертаем пътна карта към единен политически субект, който да вдъхва повече доверие. Първата стъпка е коалиционно споразумение“, отбеляза Божанов.

Източник: БГНЕС

По думите му процесът трябва да се случи чрез диалог, без ултиматуми и фиксирани срокове. „Разумно е с началото на парламентарната работа да структурираме процесите и да стигнем до формат, който позволява максимално ефективна съвместна работа. Обединението е това, което може да ни донесе повече доверие и по-добър резултат“, допълни той.

Още: Скандалът в ПП-ДБ: "Да, България" предложи споразумение за уреждане на спора

Божанов подчерта, че избирателите на ПП-ДБ са общи и очакват коалицията да бъде ефективна, особено в ролята си на опозиция. „Предстои управление, което заявява намерение да демонтира модела на завладяната държава. Всяка концентрация на власт обаче носи рискове, затова е необходима силна демократична опозиция“, каза той.

Сред приоритетите съпредседателят на “Да, България” открои участието в избора на нов Висш съдебен съвет и промени в Закона за съдебната власт.

„Ние вече сме внасяли такива предложения, а сега и служебният кабинет е изготвил текстове за подобряване на правилата за избор. Искаме адвокатурата и най-добрите юридически факултети да могат да номинират, така че парламентарната квота да стане реална обществена квота, а не политическа“, заяви Божанов.

Той свърза оставката на Борислав Сарафов с изборния резултат. „Този резултат показа, че има над 160 гласа извън ГЕРБ и ДПС. Това дава възможност за ясна промяна в съдебната власт. Въпросът не е кога е подадена оставката, а следващият главен прокурор да свърши работата, която обществото очаква“.

Още: Манол Пейков проговори за драмата между ПП и ДБ

Божанов очерта и ролята на т.нар. „триъгълник Сарафов-Чолаков-Пеевски“, който по думите му е осигурявал наказателна и политическа протекция и корупционни сделки в административния съд. „Там отиваха ключови решения на изпълнителната власт, както и обществените поръчки. Пример е опитът на кабинета „Петков“ да изгони мутрите от „Капитан Андреево“, който беше блокиран от административния съд. Тази върхушка трябва не само да си отиде, но и да бъде разследвана и санкционирана“, заяви той.

В края Божанов отбеляза усилията на институциите за провеждането на изборите. „Георги Кандев и Емил Дечев се справиха много добре със задачата да има честни избори. Доверието в изборния процес е над два пъти по-високо спрямо предходните избори“, заключи той.