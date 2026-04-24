Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Сарафов не се изплаши, а избяга от вятъра на промяната: Анализ за оставката по върховете на съдебната власт

24 април 2026, 8:07 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Не става дума за политическо влияние за оттеглянето на Борислав Сарафов, а прокуратурата бяга пред вятъра да направи бърза промяна, без да има все още конституирано мнозинство в Народното събрание. Това заяви пред bTV конституционалистът и бивш председател на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова.

Киселова посочи, че не очаква радикална промяна с избора на Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор, при положение, че тя заема мястото на Сарафов, а той се връща като зам.-главен прокурор. „По делата ще ги познаем“, загатна Киселова.

Изплаши ли се Сарафов?

Според бившия председател на НС, след като има категоричен победител след изборите 24 часа след резултатите, Борислав Сарафов реших да си тръгне.

„Сарафов не се изплаши, а по-скоро не искаше да остане във фокуса на мнозинството“, коментира бившият председател на парламента.

Киселова допълни, че отговорността е на Народното събрание да избере новите членове на ВСС. Ако избираем само административни ръководители, ще направи лошо впечатление, предупреди конституционалистът.

Наталия Киселова заяви още, че се надява председателят на БСП-Обединена левица Крум Зарков да получи вот на доверие, тъй като той не е виновен за срива на БСП. 

Тя добави още, че е очаквала "Прогресивна България" да бъдат първи на избори, но не и с абсолютно мнозинство. 

Антон Иванов Отговорен редактор
ВСС главен прокурор Борислав Сарафов Наталия Киселова
