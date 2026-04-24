Сарафов не се изплаши, а избяга от вятъра на промяната: Анализ за оставката по върховете на съдебната власт

Не става дума за политическо влияние за оттеглянето на Борислав Сарафов, а прокуратурата бяга пред вятъра да направи бърза промяна, без да има все още конституирано мнозинство в Народното събрание. Това заяви пред bTV конституционалистът и бивш председател на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова.

Киселова посочи, че не очаква радикална промяна с избора на Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор, при положение, че тя заема мястото на Сарафов, а той се връща като зам.-главен прокурор. „По делата ще ги познаем“, загатна Киселова.

Изплаши ли се Сарафов?

Снимка: БГНЕС

Според бившия председател на НС, след като има категоричен победител след изборите 24 часа след резултатите, Борислав Сарафов реших да си тръгне.

„Сарафов не се изплаши, а по-скоро не искаше да остане във фокуса на мнозинството“, коментира бившият председател на парламента.

Киселова допълни, че отговорността е на Народното събрание да избере новите членове на ВСС. Ако избираем само административни ръководители, ще направи лошо впечатление, предупреди конституционалистът.

Наталия Киселова заяви още, че се надява председателят на БСП-Обединена левица Крум Зарков да получи вот на доверие, тъй като той не е виновен за срива на БСП.

Тя добави още, че е очаквала "Прогресивна България" да бъдат първи на избори, но не и с абсолютно мнозинство.