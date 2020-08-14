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Слави: Борисов оглави протеста срещу себе си

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Слави: Борисов оглави протеста срещу себе си
Снимка: ПП "Няма такава държава"
"Еееее... Бойко Борисов оглави протеста срещу себе си".

Такъв коментар направи Слави Трифонов в своята Facebook страница, след като премиерът Борисов обяви, че от ГЕРБ ще предложат свикване на Велико народно събрание и промени в Конституцията на Република България.

Междувременно пред bTV представители от палатковия лагер на Орлов мост коментираха, че протестът няма да спре, тъй като не вярват, че премиерът е способен да направи промените, за които говори.

Какво предложи по-рано Борисов, четете подробности в този материал.

 

Actualno.com

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