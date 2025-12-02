"Стъклата ще ги сменим, но държавата – не": "Спаси София" иска оставката на правителството

Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна. Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие "нула" за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори. Това заявиха от "Спаси София" в позиция в профила им във Facebook по повод провелия се вчера многохиляден протест в столицата.

От партията заявяват, че хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време. „Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото“, заявяват в позицията си и добавят, че България се вдига не за смяна на едно правителство, а за смяна на модела.

От "Спаси София" заявяват и че няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. "Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо", категорични са от партията.