"Ти броиш": В неделя имаше рекорден брой пазители на вота – над 10 000 души

20 април 2026, 20:11 часа 1112 прочитания 0 коментара
"Ти броиш": В неделя имаше рекорден брой пазители на вота – над 10 000 души

Мирела Андреева от платформата „Ти броиш“ представи обобщение на наблюденията и дейността на организацията по време на последните избори. „Това е платформа, която следеше за честността на изборите“, заяви тя. „Да, за поредна година всъщност ние следим за това изборният процес да бъде демократичен и честен.“

Според Андреева, тази година се отличава с безпрецедентна активност на доброволците: „Тази година обаче отбелязахме рекорден брой записали се пазители на вота – над 10 000 наши представители. Една част бяха на терен, друга част бяха видеонаблюдатели по време на броенето на бюлетините, така че можем да се похвалим с резултати.“

Тя коментира и усещането за напрежение около изборния процес: „Ние до голяма степен си обяснихме рекордния брой записали се наши наблюдатели с тази голяма протестна вълна и хората, които искаха определена промяна.“

Организацията е използвала разнообразни методи за наблюдение: „Да, наистина имахме разпределени екипи с дронове, такива бяхме поставили в секциите, които сме определили като рискови – в Якоруда, в Боковлак, в Бургаско, Руен, Разградско.“ Освен това са били ангажирани и млади доброволци: „Имахме и видеорепортери, които следяха какви са съответните нагласи сред гласувалите. Имаше доста интересни репортажи от страна на отделни младежи, от младежки организации.“

Сред най-притеснителните наблюдения са свързани с липсата на информираност: „Нашите младежи успяха да установят, че хората още не знаят за какво отиват да гласуват, но са се запътили да упражнят правото си на глас.“ „Тези в голяма степен притеснителни данни бяха и причината да сме се ангажирали толкова активно, в това число и с екипи юристи, които да следят и да обработват сигналите, които постъпват, за да можем да бъдем адекватни и да обезпечим изцяло изборния процес“, допълни тя.

Относно нарушенията Андреева посочи: „Нарушенията бяха многообразни. От една страна – такива, които бяха свързани с организацията на самата секция.“ Тя конкретизира: „Имаше нарушения при поставянето на параваните, въпреки указанията на ЦИК. Имаше хора, които бяха придружавани, без да отговарят на изискванията.“

Освен традиционните проблеми, са отчетени и други: „Имахме сигнали за агитационни материали, които не бяха премахнати и се намираха в непосредствена близост. Имахме сигнали за купувачи на гласове, както и за съмнителни автомобили, паркирани близо до училищата, където са секциите.“ По думите ѝ, сигналите са били в рекорден брой: „Да, рекорден брой сигнали – над 1500 за целия ден, които бяха обработвани от нашите юристи.“ Андреева очерта и профила на доброволците: „Всякакви. Хора, които наистина желаят изборите в България да протекат по честен, свободен и демократичен начин.“

Относно гласуването в чужбина тя отбеляза: „Имахме представители в чужбина, да, в голяма част от секциите.“ Тя добави и за проблемите там: „Забелязаха се първите проблеми, свързани с ограничаването на секциите в чужбина, като опашките от гласуващи бяха изключително големи.“ Въпреки трудностите, Андреева подчерта положителната страна: „Абсолютно позитивно е, че хората имат желание да гласуват.“

По отношение на регионите с най-много нарушения тя заяви: „Със сигурност в Боковлак имахме доста нарушения. Този емблематичен район, в който поначало има доста изборни нарушения на всеки избор.“ И допълни: „Имаше подобни сигнали и в Руен – за съмнителни лица, които купуват гласове.“

Елин Димитров
Елін Димитров, Отговорен редактор
