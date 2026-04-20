Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Трайков след вота: Мисията за честни избори е изпълнена

20 април 2026, 14:55 часа 283 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Задачата на служебното правителство беше да осигури по възможно най-добрия начин честни и свободни избори. Мисля, че всеобщо е мнението, че се справихме изключително добре с това. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред журналисти в Панагюрище. "Аз съм спокоен. Разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени от това, че изпълнихме основната си задача като служебно правителство", добави той.

ОЩЕ: "Изборите приключиха, ние не": МВР има над 900 сигнала за купуване на гласове за ГЕРБ и ДПС (ВИДЕО)

Относно вчерашния му призив в социалните мрежи към Централната избирателна комисия (ЦИК) да осигурят замяна на единичните случаи на дефектирали машини, Трайков обясни, че той е бил вследствие на неговия опит да гласува. 

"Имаше повредена машина, а пък от Секционната избирателна комисия казаха, че не успяват да установят контакт нито с Районната избирателна комисия, нито с ЦИК", обясни той. По думите му правителството е свършило всичко, което зависи от него и преди, и по време на изборите, за безпроблемното им протичане.

На въпрос вярва ли, че България ще остане на евроатлантическия път, той отговори, че няма друга възможност за страната. "Във всички проучвания това е преобладаващото мнение сред българските граждани. Така че това е една реалност, с която всички политически сили следва да се съобразят и те го правят", коментира Трайков.

ОЩЕ: Гюров: МВР следи 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват гласове (ВИДЕО)

Енергийният министър коментира още, служебното правителство е свършило много работа по текущите задачи на държавата. 

Виолета Иванова Отговорен редактор
Трайчо Трайков ЦИК предсрочни парламентарни избори 2026
