"Тръмп не знае нито Пеевски, нито Гюров": За Борисов Съветът за мир не е бил грешка (ВИДЕО)

"ГЕРБ сме твърдо в Европейския съюз, неслучайно завчера бяхме на 50-годишнината от ЕНП. Когато говорим за военни блокове - без САЩ сме по-слаби, отколкото са нашите опоненти. За това трябва Съвета за мир да го подкрепяме. Не беше грешка. Да подпишеш с президента на САЩ и с президента на Азербайджан заедно не е лошо според мен", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в Ямбол.

Той коментира и полемиката между Гюров и Пеевски за Съвета за мир, като посочи, че американският президент не знае нито единия, нито другия, а най-малко се интересува от тяхното мнение.

"За съжаление ме принуждавате да коментирам изключително неверни, слаби изказвания. Да си се дразнят помежду си и в новините да са Гюров и Пеевски, а аз да ги коментирам", заяви Борисоав.

Той разкритикува служебния министър-председател, че е тръгнал да коментира международни въпроси вместо да види цената на горивата и спекулата.

"За съжаление в момента сме в позиция, че да наблюдаваме. Ние дори войната в Украйна не можем да спрем, а трябва незабавно да спре тази война. Вместо да се покажем като консоидирани като българи, да се опитаме да минем през тази ужасна криза, това са две-три войни заедно, те се дракат за неща, които нямат никакво значение", подчерта Борисов.

Бъдеща коалиция с Румен Радев

Борисов коментира и въпроса за евентуална коалиция с Румен Радев. Той каза, че първо трябва да се види кой как ще се представи на изборите.

"Онзи ден ми се подиграваха, че с половдината сме работили заедно. Гълъб Донев ми е бил заместник-министър, добави Борисов.

По думите му е важно, че вече Радев няма да критикува от президентството вече.

"Едно е да се седиш в президентството и да критикуваш. Като кажеш, че има неравенство, но в същото време кажеш, че няма да се пипат данъците, трябва да обясниш и как ще стане. Досега беше лесно", добави Борисов.

Борисов е готов да подкрепи разделяне на "Булгаргаз" и "Булгратрансгаз"

Лидерът на ГЕРБ каза, че би подкрепил министъра не енергетиката, ако внесе предложение за разделяне на "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз".

По думите му, ако внесат само това, без да сменят хора, ГЕРБ ще свикат извънредно заседание и ще го приемат.