В МВР няма място за поезия и литература: Бивш министър и зам.-министър с коментар за оставката на Георги Кандев

Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Един месец е твърде кратък срок, в който да се направи извод как двама души мога да работят заедно на едно и също място. Тази бързина на Георги Кандев е неразбираема за мене – коя е фасадата, която се подпира? В МВР няма много място за поезия и литература, посочи той в студиото на bTV. Още: Като Борисов и Радев: Емил Дечев не изключва хипотезата Кандев да започне политическа кариера

По думите му проблемът в МВР е, че не могат да разберат, че над тях стои началник. Ако на някого не му харесва началникът, напуска и си търси друга работа с по-добър началник, посочи Йорданов.

Той изтъкна, че по закон служителите на МВР са задължени да не се занимават с политика, тъй като са деполитизирани.

Бившият зам.-министър на вътрешните работи Иван Анчев посочи, че за него е важно да се подчертае, че Георги Кандев е човек на действието, на думата и не би се поколебал да направи едно такова действия – да напусне системата на МВР.

Анчев заяви още, че не знае дали Кандев ще влиза в политиката или не. „Аз съм работил с Кандев, но не сме били в такива отношения, че да споделя намерения или планове. България има нужда от достойно хора, защото той е точно такъв“, посочи бившият зам.-министър.

Какво се случва със Стоян Мавродиев?

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Впоследствие Йорданов, като адвокат на бившият директор на ББР коментира неговия арест. В момента, който беше арестуван Стоян Мавродиев, той имаше директен билет Белград-София. Мавродиев беше тръгнал към България, за да се предаде, добави той.

По думите му, ако Мавродиев не беше задържан в Белград, нямаше да има пречки да се върне в България. „Всички говорят затова, че е виновен и е извършил престъпление, мисля че това са въпроси, на които може да се даде категоричен отговор“, каза бившият МВР министър.

Според него Стоян Мавродиев не може да сключи сделка с прокуратурата, а може да постигне споразумение за признаване на вина. „Надявам се Мавродиев до месец да е тук, но всичко зависи от сръбските власти“, добави Йорданов.

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