"Вече знам колко приятели имам": Слави Трифонов с първа реакция на погрома

20 април 2026, 18:21 часа 203 прочитания 0 коментара
След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861. Благодаря ви! Така лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов коментира ужасяващия резултат на партията си, според който тя не просто няма да попадне в 52-ото Народно събрание, но няма да получи и държавна субсидия - 23 861 гласа (0.736%).

"По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото. Благодаря ви. 23 861 - благодаря!", написа Трифонов във Facebook. Още: Йордан Цонев и Стефка Костадинов няма да са депутати

Припомняме, че "Прогресивна България" води убедително, ГЕРБ e с малка преднина пред ПП-ДБ, а в парламента влизат 5 партии. Под чертата от 4 на сто остават 4 от досегашните формации в Народното събрание - БСП, МЕЧ, "Величие", АПС и ИТН. Това са резултатите от изборите при обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК):

  • "Прогресивна България" – 44.594%
  • ГЕРБ-СДС – 13.387%
  • "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) – 12.618%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 7.120%
  • "Възраждане" – 4.257%
Ивайло Анев
Още от Политика
