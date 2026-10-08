Вигенин: Корупцията отнема пари от болници, училища и социални услуги

„Корупцията е реален проблем. Тя подкопава доверието в демокрацията и отклонява средства от болници, училища, инфраструктура и социални услуги. По най-песимистични оценки, цитирани в проекта за резолюцията, цената ѝ за Европейския съюз достига близо 1 трилион евро годишно.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на пленарния дебат в Страсбург по предстоящата Стратегия на ЕС за борба с корупцията. Европейският парламент прие днес документа, с който настоява Европейската комисия да предложи конкретни мерки за превенция, разкриване и санкциониране на корупционните практики. Парламентът призовава за общ европейски подход, по-добра координация между държавите членки и по-ефективно прилагане на правилата с цел защита на демократичните институции, европейските средства и върховенството на закона.

Кристиан Вигенин настоя в дебата за реално независими антикорупционни органи, с достатъчно хора и средства. Той изрично предупреди, че трябва защита срещу тяхното отслабване или политизиране. Вигенин акцентира върху необходимостта от по-добра координация между Европейската прокуратура, ОЛАФ, Европол и националните органи.

„Поставяме специален акцент и върху обществените поръчки, където слабият контрол остава проблем в много държави. А за бъдещия европейски бюджет предлагаме националните програми да съдържат конкретни и измерими антикорупционни цели“, отбеляза евродепутатът в изказването си. Той уточни, че това е важно и за България: „Не формално изпълнение на реформи, а институции, които работят, и европейски средства, които действително стигат до гражданите.“

Вигенин обобщи, че голямото предизвикателство е стратегията да бъде приложена и да даде резултат.

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