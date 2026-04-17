За гайките и болтчетата на машините за гласуване: ЦИК уверява, че дори и да се потроши, няма да има манипулации

„Машините са гарантирани и не могат да бъдат манипулирани“. В това увери председателят на ЦИК Камелия Нейкова пред БНТ. Всички системи са криптирани, всички възможни портове са пломбирани и освен това, след като се инсталира една машина, 100% ще бъдат проверени от държавни експерти, които извършват тази проверка успоредно с техниците на „Сиела Норма“. След като се инсталира една машина и се пломбира, не е възможна външна намеса, добави Нейкова. Още: Край на предизборната кампания: Всички важни въпроси и отговори за изборите на 19 април (СНИМКИ и ВИДЕО)

По думите ѝ дори някои да се опита да потроши машината, няма да работи. Нито може да бъде отключена, нито нищо може да бъде направено. "Дори и да бъдат развити всички гайки и болтчета на машината, тя не може да бъде разпломбирана", подчерта Камелия Нейкова.

Нейкова обясни, че тепърва предстои доставката на шаблоните за незрящи за гласуването на предсрочния вот в неделя. Министерство на електронното управление е разработило и QR кодове за изборните райони. С този код избирателите ще могат да бъдат информирани за кандидатите в кандидатските листи, ако желаят да отбележат преференция, поясни тя.

Камелия Нейкова съветва членовете на СИК да бъдат внимателни при нанасянето на резултатите от изборния протокол.

Камелия Нейкова съветва членовете на СИК да бъдат внимателни при нанасянето на резултатите от изборния протокол. В рамките на една седмица след изборите всичко ще бъде налично, увери председателят на ЦИК.

Партиите и коалициите към момента се въздържат да правят замени на членовете на СИК.

