Председателски съвет в НС решава кога да разгледа Бюджет 2026

Председателски съвет преди заседанието на Народното събрание се очаква да реши кога най-важният закон в държавата - Бюджет 2026, трябва да влезе за разглеждане в пленарната зала. Вчера депутатите от бюджетната комисия към парламента приеха на първо четене трите основни бюджета - на Здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата. Още: На първо четене на комисия: Приеха първия бюджет на България в евро

Синдикати и работодатели - против

Снимка: iStock

Синдикати и работодатели очаквано се обявиха против някои от параметрите, които са залегнали във финансовата рамка за догодина. Работодателските организации са изчислили, че от увеличаване на осигуровките с два процентни пункта се очакват над 600 милиона евро, което ще може да покрие само увеличението на пенсиите по швейцарското правило през юли. Според синдикатите увеличението на заплатите в част от бюджетния сектор не е достатъчно.

Днес продължава обсъждането на параметрите в комисиите в Народното събрание. Депутатите трябва да гласуват отново и Закона за отбраната, след като президентът му наложи вето. В мотивите си той посочва, че част от текстовете ощетяват военнослужещите.

Припомняме, че законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2026 г. бе одобрен на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към парламента с 13 гласа „за“, 4 гласа „против“, нито един глас „въздържал се“. Проектът на бюджета за следващата година бе представен от министъра на финансите Теменужка Петкова. Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари информацията и документите по бюджетната процедура за 2026 г. са изготвени в евро при официален валутен курс съгласно чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България - 1,95583 лева за 1 евро.

Макроикономическата прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите (МФ), предвижда растеж на икономиката до 2,7 процента през 2026 г., като брутният вътрешен продукт се очаква да достигне 120,1 млрд. евро. Бюджетният дефицит, заложен в бюджета за следващата година, е 3 на сто от БВП или 3,6 млрд. евро.

Въз основа на допусканията през периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне 37,6 млрд. евро (31,3 процента от БВП) през 2026 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10,5 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

