Спорт:

Заседание на кабинета в оставка: Желязков не каза и дума

28 януари 2026, 10:57 часа 385 прочитания 0 коментара
Заседание на кабинета в оставка: Желязков не каза и дума

Без изказване на министър-председателя в оставка Росен Желязков започна редовното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от БТА.

Сред предвидените в дневния ред решения, които министрите в оставка ще обсъдят, е проект на Решение за приемане на Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2026 г.).

В дневния ред е и предложение до президента за издаване на Указ за назначаване на извънреден и пълномощен посланик на България в Казахстан и за извънреден и пълномощен посланик в Киргизката република, както и годишна програма за участието на страната в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2026 г.

Още: Въпрос към всички министри: Как и защо България влезе в Съвета за мир?

Кабинетът в оставка ще обсъди актуализиран Национален план за противодействие на тероризма.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В програмата на кабинета е още проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на България и правителството на Сърбия за откриване на съвместен Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2" (България) и „Градина 2" (Сърбия), както и проект на Спогодба с правителството на Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави, и за откриване на нов граничен пункт „Капитан Андреево - Капъкуле – север“.

Още: Кой натиска копчето и ще има ли изпрани по "Магнитски": Външният министър за влизането ни в Съвета за мира

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Росен Желязков кабинетът Желязков
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес