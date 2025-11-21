Застана зад Доган и претърсиха дома на сина ѝ - сега кметицата на Дулово минава в лагера на Пеевски

"Дулово е превзет" - така във Facebook групата "Аз подкрепям Ахмед Доган" реагираха на новината, че кметицата инж. Невхис Мустава е приела концепцията на "ДПС-Ново начало". Това стана, след като лидерът на партията - санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - се срещна с нея и обяви, че общината от област Силистра се присъединява към стратегията "Ново начало за развитие на регионите".

Невхис Мустафа беше в лагера на Доган след разцеплението

Когато ДПС се разцепи в средата на 2024 година, Невхис Мустафа беше част от лагера на почетния председател Ахмед Доган. През ноември областната организация на партията в Силистра обяви, че Централният съвет на ДПС е гласувал изключването на Мустафа заедно с кметовете на Главиница и Ситово. Бяха поискани и оставките им от съответните общини.

"Решението за тяхното изключване е основано на действия, които открито и публично противоречат на интересите на ПП ДПС и нашите избиратели. По време на предсрочните парламентарни избори тези лица допринесоха за създаването на условия за разкол и застрашиха целостта на нашата партия и ръководните ѝ органи", обявиха тогава от лагера на Пеевски в областта, цитирани от в. "Сега".

По време на предизборната кампания през октомври миналата година Мустафа се оплака, че получава заплахи заради политическата си позиция. В началото на тази година пък прокуратурата претърси дома на сина ѝ. От него са били иззети електронни устройства, съдържащи порнографски материали. Потърсена тогава за коментар, инж. Невхис Мустафа заяви пред БНР, че посегателството върху семейството ѝ е "политически натиск".

Обрат

На 20 ноември кметът на Дулово съобщи във Facebook, че е провела "важна среща" с Пеевски, на която са обсъдили "възможността нашата община да се присъедини към стратегията "Ново начало" - инициатива, която цели реални промени, а не обещания".

"Получихме уверението на г-н Пеевски, че Дулово ще бъде сред приоритетните общини, в които стратегическите мерки ще се приложат с конкретни действия. За нас това е силен знак, че държавата трябва да гледа към Североизтока не само при кризи, а и когато търси потенциал. Дулово заслужава своето ново начало", написа Мустафа и така стана ясно, че е поредният кмет, който сменя лагера и минева към формацията на Делян Пеевски.

На 20 ноември от пресцентъра на "ДПС-Ново начало" съобщиха, че партийният лидер е приел кмета на Дулово, председателя на общинския съвет Сезгин Галиб, кметове на населени места и общински съветници от общината. "Новото начало е хората веднага да видят, че нещата се случват. Това, което правим от една година - и хората го виждат. Не може всичко накуп, но искам всеки ден да се прави по нещо добро - инфраструктура, работни места, децата им да си дойдат, да са вкъщи. Знаете, че това е нашата мисия - да даваме на хората. Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат. Днес направихме решителна крачка. Аз ще ви прелея от моята сила, за да продължим заедно напред!", заяви Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията си.

