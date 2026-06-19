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Зеленски се срещна с Радев: Ето какво са обсъждали

19 юни 2026, 0:55 часа 242 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Зеленски се срещна с Радев: Ето какво са обсъждали

Министър-председателят Румен Радев разговаря днес с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.

Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, предадоха от правителствената пресслужба.

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военна помощ Румен Радев Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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