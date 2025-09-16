10 начина България да глътне вода при това безводие

След като не е опция да имаме адекватна политическа класа, която не краде при всяка възможност и мисли в перспектива максимум от още един мандат, устойчивите решения за решаване на националните проблеми с водата са мираж.

Решения газим, жадни ходим. Но ние можем да измислим методи как да се набълбукаме. Ето някои приложими чудесни идеи, с които тая срамна мъка да спре:

***

1. Вода за хората. Държавна фирма с капитал от 2 милиарда лева да милее за народа и да даде Ново начало на водния цикъл в засегнатите области. Как ще го стори? С обещание и мъжка дума. Като с Магазина за хората, дето ще осигури достъпна сиромашия.

2. Българската оръжейна индустрия може да генерира много вода. Да, индустрията принципно е нетен потребител на вода, особено за нуждите от охлаждане, но в случая, ако вдигнем количествата на производство за оръжия на Украйна, заетите работни места в сектора и приходите към икономиката, русофилите ще препълнят поне язовир Копринка със сълзите си.

3. Връщане на камилите в селското стопанство. Малко известен факт е, че допреди 100-ина години камилата е била популярно средство за транспорт и работа, но за военни нужди в Балканската и Първата световна война. А знаем, че камилите водата само я дишат.

4. Да вдигнат данъците, за да закърпим дупката на Теменужка. Как това ще донесе вода? Ще обеднеем, чуждите инвестиции ще избягат, потреблението ще спадне и от депресия ще се алкохолизираме. На никого няма да му е до вода в такъв период.

5. Да поискаме от международното положение. Да ни пратят вода. Който иска - в шише, кой - в дамаджана, кой - на прах. Ние как им помагаме понякога или как разобличително, като някой има нужда, питаме "а вие къде бяхте, когато лани имаше еквивалентна ситуация".

6. Черно море. Вярно, понаакахме го, ама си е вода. Зеленчуците ще растат направо под формата на туршия, а и солта ще предотвратява формирането на микробни биоми в народните подмишници. Вярно, има риск с нашето прахосничество след няколко години Черно море да изчезне като Аралско море, но това е кръговратът на водата.

7. Държавата да купи на хората влагоуловители. Да въртят и да събират от въздуха, тамън и дрехите зимата съхнат по-бързо и не кондензира по дограмата. Кампанията може да се казва "България влага", което да е с осморен смисъл и лелите във вайбър да изпокапят от поетическото ново начало.

8. Drill, baby, drill. Малко да я раздупчим тая България. Отнякъде ще бликне някой кладенец, а от другаде може да намажем нефт или газ. Саудитска арабия вижте какви футболисти привлича, а нямат един леген с вода собствен водоем. Ето, че водата е важна, само ако нямаш пари.

9. Да настъпваме божи кравички и да носим къси панталони, когато е студено, за да "развалим" времето и да завали. Народните поверия не са измислени, за да се прахосват.

10. Черни леопарди. В САЩ използват едни черни пластмасови топки да плават в язовирите, така че да се намали изпарението на вода. Ние пари за глупости нямаме, но имаме залеж от черни леопарди и хора, които обичат да издевателстват над животни. Може да превърнем дефекта в ефект и да използваме черните леопарди да пазят язовирите ни от изсъхване.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес