Как да си направите портокалов мармалад у дома - 2 рецепти

Портокаловият мармалад не винаги е сладък, някои мармалади дори са доста горчиви. Понякога това се дължи на вида портокал, но има и друга причина за горчивия вкус.

Откъде идва горчивата нотка в портокаловия мармалад?

Горчивината се развива, когато портокалът не е правилно филетиран и фината бяла сърцевина попада в сладкото. Затова трябва да работите много внимателно и да премахнете кората напълно, включително мезокарпа - фината, белезникава кожица, която обгръща месестата част.

Ако обаче харесвате горчивината и работите по-малко внимателно, всъщност си правите услуга. Мезокарпът съдържа витамин С и флавоноиди, които имат клетъчно-защитен ефект.

Направете си собствен портокалов мармалад

Когато правите портокалов мармалад, изборът на съставки е от решаващо значение. За да направите сладък мармалад, ви трябват портокали, които трябва да обелите и нарежете старателно.

Ако не работите правилно и оставите бяла сърцевина в мармалада, вкусът ще придобие леко горчив оттенък – което може да бъде доста вкусно! Ако обаче искате да направите мармалада от портокал горчив, най-добре е да използвате горчиви портокали.

Две рецепти за портокалов мармалад

Портокаловият мармалад е вкусен на хлебчета за закуска, като плодов щрих в торти и мъфини, с десерти, в чътнита и в сосове. Бисквитките с плодова глазура от портокалов мармалад също са вкусни. Независимо дали искате да печете, запичате или готвите с портокалов мармалад – има рецепта за всяко ястие.

Кадифен портокалов мармалад със или без подправки

Можете да персонализирате следната основна рецепта за сладко с подправки по ваш избор, за да създадете свой собствен личен вкус. Ще ви трябват следните съставки:

2 килограма сладки портокали

400 грама желираща захар 2:1

Подправки по ваш избор, като звездовиден анасон, шушулка ванилия или пръчица канела

Обелете и почистете старателно портокалите. След това ги филетирайте, като се уверите, че не е останала бяла сърцевина. Изстискайте портокаловата пулпа, докато съберете 500 милилитра портокалов сок.

Сложете 300 грама резени портокал, сока и захарта в тенджера и обработете според инструкциите на опаковката на желиращата захар. След това напълнете сладкото в буркани и добавете пръчица канела, парче шушулка ванилия или звездовиден анасон.

Сладко с горчив портокал

Тази рецепта използва горчив портокал, можете да използвате и грейпфрут. Той е кръстоска между помело и портокал, а мезокарпът му е особено богат. Това го прави най-добрият избор за мармалад от горчив портокал. Ще ви трябват следните съставки:

1 килограм горчиви портокали

1,5 килограма захар (не желираща захар!)

2 литра вода

1 лимон

Парче джинджифил

Малко сол

Обелете портокалите и ги нарежете на четвъртинки. Отстранете семките и ги съберете в торбичка за готвене. Нарежете портокала на тънки филийки. Сложете водата, резенчетата портокал, солта, настърганата лимонова кора и настъргания джинджифил в тенджера и оставете да къкри на среден огън за десет минути.

След това добавете торбичката със семки и варете за четвърт час. Извадете торбичката и я изстискайте. Пектинът, който съдържа, ще помогне на сладкото да се стегне.

Сега добавете захарта и оставете сместа да къкри без капак на слаб огън за около три часа. Разбърквайте от време на време и опитвайте сладкото от време на време, за да проверите дали ви харесва и дали консистенцията е желаната. Колкото по-дълго къкри сместа, толкова по-сладка и по-гъста ще става. Изсипете всичко в буркани. Вкусното сладко е готово!

Добър апетит!