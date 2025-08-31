Как се приготвят любимите пълнени чушки, но в тенджера

Пълнените чушки са от онези домашни ястия, които събуждат апетита и събират всички около масата. Ако нямате време за фурна или просто не ви се пали, вариантът в тенджера е бърз, сочен и напълно класически на вкус. В следващите редове ще ви покажем как да стане без ядове.

Защо тенджерата е отличен избор за готвене?

Готвенето в тенджера съкращава времето и пази чушките сочни. Пълнежът се задушава равномерно, оризът поема ароматите, а сосът остава повече. Нямате нужда от специални съдове, а контролът върху огъня е лесен – намалявате, когато заври, и оставяте всичко да къкри спокойно.

Необходими продукти

10-12 чушки за пълнене (по-къси и широки)

400-500 г кайма смес

150 г ориз (бисерен или кръглозърнест)

1 голяма глава лук

1 морков

2-3 с.л. олио

2 с.л. доматено пюре или 250 г настъргани домати

1 ч.л. червен пипер

1 ч.л. чубрица

щипка кимион

сол и черен пипер

1 дафинов лист

700-800 мл гореща вода или бульон

връзка магданоз

По желание: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко за заливка

Ключът към пухкавия ориз в пълнежа

Измийте ориза, докато водата стане бистра – така зрънцата не се слепват. Запържете го кратко с лука и моркова, за да стане „стъклен“, после добавете каймата и подправките. Съотношението е ориентир: на 1 част ориз планирайте около 2,5-3 части течност в тенджерата, защото част от нея ще поеме и пиперката.

Как да приготвим тези уникални пълнени чушки с ориз?

Приготвяне в тенджера

Първо почистете чушките от семената, без да пробивате стените. В широк тиган загрейте олиото, сложете лука и моркова, посолете щипка – това помага да омекнат бързо. Добавете ориза, разбъркайте 1-2 минути, сложете каймата и я раздробете. Вкарайте червения пипер, чубрицата, кимиона и половината магданоз, добавете доматите и гответе още 3-4 минути, докато сместа стегне. Напълнете чушките плътно, но не до самия ръб. Подредете ги изправени в дълбока тенджера, между тях пъхнете дафиновия лист. Залейте с гореща вода или бульон, в който сте разтворили доматеното пюре и щипка захар, до две трети от височината на чушките. Похлупете, кипнете, намалете огъня и оставете да къкри 35-45 минути. Оставете да си почине 10 минути и поръсете останалия магданоз.

Точни времена и пропорции

Кръглозърнестият ориз става по-сочен; дългозърнестият държи форма и иска повече течност. За 150 г ориз смятайте 400-450 мл течност в тенджерата плюс сока от доматите. Каймата стяга пълнежа, затова сместа трябва да е леко влажна. Ако готвите постен вариант, увеличете мазнината с 1 с.л. и добавете щипка червен пипер. Средно на котлон гответе около 40 минути, но следете – по-широките тенджери изпаряват по-бързо.

Сос в тенджера или бърза заливка

За по-гъст сос разтворете лъжица брашно в студена вода, добавете червен пипер и 2-3 лъжици от горещия бульон, върнете в тенджерата и оставете да къкри 3-4 минути. Класическата заливка става от 2 яйца и чаша кисело мляко – темперирайте с лъжица по лъжица от горещия сос и поднесете отделно, за да си сипва всеки според вкуса.

Чести грешки и как да ги избегнете

Ако оризът хрупти, не е стигнал течност – долейте малко гореща вода и оставете да покъкри още. Ако чушките се набръчкват твърде рано, огънят е силен – намалете и гответе под капак. Внимавайте със солта, ако ползвате бульон. Кимионът е силен – сложете щипка, не лъжица. Ароматът на чубрица и магданоз е достатъчен.

Идеи за поднасяне и вариации

Поднесете с гъст айрян или чесново мляко. Ако спазвате пост, заменете каймата с гъби и повече морков и целина; за леко сладък акцент добавете шепа стафиди. За по-лека версия използвайте пуешка или пилешка кайма. Сезонно може да добавите печена червена чушка в соса за по-дълбок вкус.

Съхранение и претопляне

Съхранявайте в хладилник до 48 часа в кутия с капак. При претопляне добавете 2-3 лъжици вода и загрейте на слаб огън под капак. Подходящо е и за замразяване до месец; размразете бавно в хладилник.

Пълнените чушки в тенджера са практичен начин да получите същия домашен вкус в по-кратко време и с по-малко усилия. Методът щади продуктите и дава щедър, ароматен сос. С няколко прости правила – измит ориз, умерен огън и достатъчно течност – резултатът е сигурен. Оттам нататък остава само да пригответе купичката с кисело мляко, да поръсите с магданоз и да повикате всички на масата.