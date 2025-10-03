Милинките са от онези печива, които ухаят на дома и неделната закуска. Ако не ви се меси дълго, готовото тесто е лесен път към същия пухкав резултат. В следващите редове ще ви покажем как се приготвят милинки с готово тесто – бързо, сигурно и с онзи маслен вкус, който всички очакват.

Постни милинки с неустоима заливка

Необходими продукти

700-800 г готово тесто (за хляб или мекици)

120 г масло (или 80 г масло + 40 г олио)

1 яйце за намазване

200 г сирене (или извара по желание)

3-4 скилидки чесън + щипка сол (за сос/заливка)

200 г гъсто кисело мляко (за чеснов сос)

1 с.л. копър, ситно нарязан

Още: щипка сол за тестото, 1-2 лъжици олио за оформяне, масло/олио за тавата

Най-старата и оригинална рецепта за нашенски милинки

Как да оформите топчетата без да слягат?

С леко намаслени ръце разделете тестото на 18-22 еднакви парчета. Всяко парче разтеглете колкото малка мекица, сложете щипка сирене и затворете като вързоп, с шева надолу. Подредете топчетата в намазнена кръгла тава плътно, но без да ги притискате – оставете по милиметър разстояние, за да имат място да втасат и да се „залепят“ едно за друго равномерно.

Правилното втасване

Покрийте тавата с кухненско фолио или чиста кърпа. Оставете на топло 30-45 минути, докато топчетата увеличат обема си почти двойно. Този етап е решаващ: ако ги сложите във фурната недовтасали, ще останат плътни; ако превтасат, кората ще се напука и ще спаднат. При по-хладно време добавете още 10 минути и проверете с лек натиск на пръст – вдлъбнатината трябва бавно да се връща.

С тази заливка милинките са меки като памук

Маслена заливка и намазване за златиста коричка

Разтопете маслото (или маслото с олио) и го оставете за минута да се охлади. Разбийте яйцето с щипка сол. Намажете внимателно втасалите милинки с яйцето – това дава цвят и блясък. Полейте равномерно с половината от маслото; другата половина запазете за финално намазване след печене, което прави кората лъскава, а вътрешността – сочна.

Печене – температура и време без изненади

Печете в предварително загрята фурна на 180-190° за около 25-30 минути, на средна решетка. Следете за равномерен загар – готови са, когато се надигнат добре и получат наситено златист цвят. Ако фурната ви пече по-силно отгоре, покрийте последните 10 минути с лист хартия за печене. Извадете тавата, намажете с останалото масло и върнете за още 1-2 минути само да се разтопи равномерно.

Чеснов сос и ароматни вариации

За бърз млечен чеснов сос смесете киселото мляко със счукания чесън, щипка сол и копър. Оставете за 10 минути да се „сговорят“ ароматите. По желание добавете щипка черен пипер или няколко капки лимон. Ако предпочитате по-плътна заливка за самите милинки, смесете 1 яйце със 100 г кисело мляко и 40 г разтопено масло и намажете върху тях в последните 5-7 минути от печенето.

Домашни милинки от тефтер на баба

Полезни съвети от кухнята

Готовото тесто е най-добре, когато е на стайна температура. Студено тесто втасва бавно и неравномерно. Не прекалявайте със сиренето вътре – щипка е достатъчна, за да не се разпукват топчетата. За още по-ефирен резултат, намажете ръцете си с олио вместо да добавяте брашно при оформяне. Харесвате по-хрупкава коричка? В последните минути включете вентилатор. За празничен вариант разпределете между топчетата мини късчета масло и малко настърган кашкавал.

Вариации според вкуса и сезона

Може да замените сиренето с извара или да смесите сирене и извара за по-нежен вкус. През лятото добавете ситно нарязан пресен лук или копър в плънката; през зимата – щипка чубрица или шарена сол върху намазаните милинки точно преди печене. Ако ползвате тесто за пица, добавете още 10-15 минути втасване – то съдържа по-малко мазнина и „събужда“ по-бавно глутена.

Как да си приготвим най-вкусните милинки със сирене

Сервиране и съхранение

Намажете горещите милинки с останалото разтопено масло и ги оставете 10 минути да отпочинат под кърпа – така парата разпределя влагата и трохата се подрежда. Поднесете ги топли с купичка чеснов сос, айрян или топло кисело мляко. Ако останат, съхранявайте в кутия при стайна температура до следващия ден; преди сервиране освежете за 5 минути във фурната.

Топят се в устата: Милинки от тефтера на баба

С готово тесто милинките стават бързо, без да жертвате домашния вкус. Ключът е в спокойното оформяне, доброто втасване и умерената температура на печене. Маслената заливка и яйчната намазка дават познатата златиста коричка и меко сърце. С прост чеснов сос и щипка подправка ще получите закуска или следобедна закуска, която с удоволствие ще повторите.