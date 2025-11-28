Тази пълнена тиква стана хит в интернет - няма да повярвате колко е вкусна

Медената тиква обикновено се бере през есента и се продава през целия зимен сезон. Тъй като кората е тънка и нежна, медените тикви узряват много по-бързо, но трябва да се съхраняват няколко месеца на хладно и сухо място, далеч от слънчева светлина. Ако кората започне да изглежда набръчкана, използвайте я скоро; тиквата може да презрее.

Как да приготвим медена тиква

Тези сладки тикви са чудесна гарнитура, когато се разполовят и изпекат (не забравяйте да запазите семките за печене). Опитайте да ги изпечете както бихте направили с тиква тип „бътърнут“: Разполовете я, отделете семките ѝ и я поставете върху тава, покрита с масло, сол и любимите ви подправки. Печете във фурна за около 30 минути или докато омекнат достатъчно, за да се пробият с вилица. След това я намачкайте или нарежете за вкусна гарнитура.

Внимавайте с пръстите! Дръжте тиквата здраво, докато я режете и подготвяте, защото може да е трудно да я пробиете с нож, дори и с по-тънката ѝ кора.

Рецепта за пълнена с наденица тиква

Необходими съставки

Незалепващ спрей за готвене или друга мазнина

4 тикви от сорт "медена" (около 430 г всяка), разрязани по дължина, или 4 много малки тикви тип „бътърнут“ (около 450 г всяка), разрязани по дължина, наполовина

2 с.л. зехтин

113 г. насипна свинска наденица

1 малка глава лук, разполовена и нарязана на тънки филийки (около 1/2 чаша)

2 скилидки чесън, смлени или наситнени

1½ чаша розички карфиол , ситно нарязани

1 чаша нарязан пресен бейби спанак

¼ чаша сушени червени череши, нарязани на ситно

¼ чаша осолени, печени шамфъстъци, нарязани

1/4 ч.л. сол

¼ ч.л. смлян черен пипер

Нарязан пресен магданоз

Лимонова кора

Балсамова редукция

Начин на приготвяне на пълнена с наденица тиква, стъпка по стъпка

Загрейте фурната до 200°C. Постелете голяма тава за печене с фолио. Намажете с незалепващ спрей за готвене. Извадете семките от тиквата. Поставете я с разрязаните страни надолу върху подготвената тава за печене. Печете 20 минути за медената тиква (35 до 40 минути за половинките тиква тип „бътърнут“) или докато омекнат и започнат да покафеняват.

В голям тиган загрейте 1 супена лъжица олио на среден огън. Добавете наденицата, лука и чесъна; гответе и бъркайте, докато наденицата се сготви, като я раздробявате по време на готвене.

Разбъркайте карфиола; разпределете го на равномерен слой в тигана. Гответе 4 минути или докато омекне и започне да покафенява. Разбърквайте от време на време, но след разбъркване върнете карфиола на равномерен слой за най-добро покафеняване.

Свалете от котлона. Разбъркайте спанака, докато омекне. Добавете черешите, шамфъстъка, 1/4 чаена лъжичка сол и 1/4 чаена лъжичка черен пипер.

Обърнете половинките тиквички с разрязаните страни нагоре. Подправете с допълнително сол и черен пипер. Напълнете кухините със сместа с наденица. Печете още 10 минути. Поръсете с магданоз и лимонова кора. Поръсете с балсамова редукция непосредствено преди сервиране.

За приготвяне на балсамова редукция:

В малка тенджера разбъркайте 1 чаша балсамов оцет и 2 супени лъжици мед. Оставете да заври, намалете котлона. Варете на слаб огън, без капак, 25 до 30 минути или докато сиропообразният оцет се редуцира до 1/3 чаша. Оставете да се охлади. Съхранявайте в херметически затворен контейнер на стайна температура до 1 ден.

Добър апетит!

