Есенна доза щастие: Новото обедно меню на Happy Bar & Grill

Щастието невинаги пристига зрелищно. Понякога се промъква тихо, скрито в аромат на дъжд и звън на чаши, или пък в споделен смях с любими хора. То не се обявява, не търси сцена - напротив - живее в малките неща, които често подминаваме.

Всъщност, точно през есента щастието търпеливо чака да го забележим, да се върнем към простите удоволствия и да се усмихваме по-често. И тогава, когато търсим нещо, което да стопли душата, Happy Bar & Grill ни подсеща, че понякога радостта може да бъде сервирана - ароматна, топла и пълна с есенен вкус. Новото им обедно меню е вече тук, вдъхновено от домашния уют, богатството на сезона и вкуса на истинските моменти.

Традициите винаги намират начин да се върнат на масата, когато най-много имаме нужда от тях. Затова обедното меню на Happy Bar & Grill поднася аромати от детството, подправени с щипка кулинарна фантазия.

Домашната пилешка супа и супата топчета носят онзи топъл спомен за неделните обеди у дома, докато крем супата от тиква е като самата есен - нежна, кадифена и леко сладка. Свежестта пък пристига с любимите салати - класическа шопска и „Цезар“ за тези, които търсят лек разкош по средата на деня. А когато дойде време за основното, топлината на пълнените чушки с кайма и ориз, бобът на фурна и гръцката мусака с тиквички пренасят вкуса на домашната кухня в съвременна атмосфера. Но това дори не е всичко. Любимите яйца Бенедикт ни усмихват с доза космополитен чар, а разнообразните “поке болове” добавят нужния баланс. И докато есента рисува навън, сушито пренася своите цветове и текстури в обедното меню. "Чикън" и "Самба" комботата остават личните ни фаворити.

Щастието има много адреси - точно както Happy Bar & Grill. Разположени из цяла България, локациите на Happy ви очакват да се потопите в новите есенни вълнения. Още щом прекрачим прага, сме посрещнати от усмихнат екип, удобни кресла и меки светлини. Какво повече ни трябва за една вкусна обедна пауза?

Освен с актуалните за сезона дневни предложения, Happy Bar & Grill се гордее и със своите нови специалитети в основното меню, което можете да разгледате тук.

