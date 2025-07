Майсторството на грила през погледа на Хаджидрагановите изби и Хаджидрагановите къщи

В разгара на лятото, както слънцето превзема улиците, така и апетитът трайно се настанява в съзнанието ни. Търсим нещо вкусно, сочно и ароматно, което да споделим с близки. А каква по добра идея от порция барбекю? Месото, запечатано върху въглени, приготвено с точните подправки и гарнитури, се превръща в истинско изкуство. А двата емблематични ресторанта - Хаджидрагановите изби и Хаджидрагановите къщи - идеално се вписват в тази идилия с неподражаемото си умение да възраждат традиционната българска скара.

Your browser does not support the video tag.

Тук всяка порция започва от нулата - нищо не е предварително обработено или готово. Месото пристига сурово и преминава през поредица от процеси на майстори готвачи. Професионална ръчна обработка и престояване в билкови маринати, според предназначението, са първите стъпки, които водят до гастрономическите шедьоври на заведенията. А финалният щрих? Печене в затворено барбекю на въглища, с много висока температура. От личен опит знаем, че крайният резултат е плътен, опушен и неповторим вкус, който не се забравя. Защото екипът на Хаджидрагановите изби и Хаджидрагановите къщи влага целия си опит и страст в приготвянето на специалитетите. И това си личи още с първата хапка.

За големи компании изкушението носи името “Воеводска софра” - дървено плато, отрупано със свински и пилешки пържолки, джолани, наденички и крехки ребърца. А за допълнение - менче боб, чомлек по бански, домашни разядки, картофки и мека погача. “Вълчото мезе” е друг фаворит за споделяне с комбинацията от три вида месо, селска наденица и богата гарнитура. “Петльовата сабя” пък е любима класика от пилешки шашлик, пържени картофи, свежа салата и печен боб. А агнешките котлети могат направо да ви оставят без думи. Няма как да пропуснем да отбележим, че атмосферата на ресторантите е толкова щедра, колкото и самото меню. Още от прага ни посрещат традиционни български орнаменти, прохладна градина и музика на живо - най-добрият фон за мечтаните грил вечери.

Хаджидрагановите изби: София център, ул. Христо Белчев 18; 0898 775 936; https://izbite.com/bg/

Хаджидрагановите къщи: ул. Козлодуй 75; 0899 917 837; https://kashtite.com/bg/