Pussy Riot представят утре в София "Riot Days" - спектакъл на протеста срещу Владимир Путин

Руската пънк група Pussy Riot ще представи на 10 октомври в София "Riot Days" - спектакъл, който съчетава музика на живо, театър, документални кадри и политически протест. Час и място: от 20:00 на ул. "Ангел Кънчев" 1.

В центъра на историята е Мария Альохина, една от най-разпознаваемите фигури на Pussy Riot, която прекарва две години в руска наказателна колония след протестна акция срещу Владимир Путин през 2012 г.

Спектакълът е създаден по книгите на Альохина "Riot Days" и "Political Girl" и представлява смесица от пънк, електронна музика, театър и лични свидетелства. През цялото представление се прожектират документални кадри, които проследяват историята на Pussy Riot, сблъсъците с руските власти и последствията от политическата съпротива.

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От протест в църква до затвор

Историята започва през февруари 2012 г., когато Pussy Riot организират акция в московския храм "Христос Спасител". Изпълнението, известно като "Punk Prayer", е насочено срещу Владимир Путин и близките отношения между Руската православна църква и Кремъл.

Акцията продължава по-малко от минута, но последствията са огромни. Альохина и още две участнички в колектива са арестувани, а процесът срещу тях предизвиква международен отзвук. Альохина получава двегодишна присъда за хулиганство.

След освобождаването си тя продължава политическата си дейност в Русия, въпреки многократните задържания и натиска на властите. Напуска страната едва през 2022 г., след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

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Шоуто "Riot Days" е създаден от продуцента Александър Чепарухин и Мария Альохина и се представя на международни сцени от 2016 г. Досега продукцията е гостувала в повече от 40 държави.

Една от отличителните ѝ особености е, че няма окончателна версия. Съдържанието непрекъснато се актуализира според политическите събития в Русия и Украйна.

Настоящото издание включва истории за политически затворници, репресиите срещу опозицията и войната в Украйна. Така личната история на Альохина постепенно се превръща в разказ за съвременна Русия.

На сцената заедно с нея излизат композиторката и мултиинструменталистка Алина Петрова, актьорът и театрален режисьор Тасо Плетнер и барабанистът Ерик Брайтенбах.

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Музикалната част съчетава цигулка, синтезатори, барабани, електронни ефекти и речитативи. Вместо стандартна концертна програма зрителите ще видят цялостен сценичен разказ, в който музиката и документалните изображения допълват политическите послания.