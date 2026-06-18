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Между реалния и вируталния свят: Танцовият спектакъл "INSERT COIN/ PLAYER ONE", който провокира публиката

18 юни 2026, 13:00 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: Instagram
Между реалния и вируталния свят: Танцовият спектакъл "INSERT COIN/ PLAYER ONE", който провокира публиката

Режисьорът и хореограф Коста Каракашян отново ще завладее сърцата на публиката с наелектризиращото имърсивно представление "INSERT COIN/ PLAYER ONE"

Танцовият спектакъл изследва размитите граници между реалния и виртуалния свят. Действието се развива в сюрреалистична видео игра, където публиката се превръща в активен играч в борбата идентичност, желание и контрол. 

Съчетавайки експлозивна хореография с интимни срещи с четирима персонажи, спектакълът потапя зрителите в хиперстилизиран свят, в който героите ги провокират, съблазняват и объркват, надпреварвайки се за вниманието им. 

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Спектакълът, който е хит сред младите публики, пулсира с енергията на настоящето, където дигиталните идоли властват, близостта е превърната в продукт, а съвременният танц се превръща в лично и интерактивно преживяване. 

Спиращото дъха представление размива границите между изпълнител и зрител, и вкарва публиката в сюрреалистично, интерактивно пространство, където всеки избор се превръща в хореография и всяко действие променя сюжета. 

Фотограф: Борис Урумов 

Режисурата и хореографията е на самия Коста Каракашян, а таньори и колаборатори в спектакъла са Александър Гочев, Биляна Цолова, Емилия Тончева и Нели Георгиева. Композитор е Мартина Стефанова, а сценографията е на Ада Паунова. 

Интерактивния танцов спектакъл ни напомня, че дигиталните светове, в които бягаме, са и огледала, разкриващи самоличностите, които изграждаме. 

Повече информация и билети можете да откриете тук

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Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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