Между реалния и вируталния свят: Танцовият спектакъл "INSERT COIN/ PLAYER ONE", който провокира публиката

Режисьорът и хореограф Коста Каракашян отново ще завладее сърцата на публиката с наелектризиращото имърсивно представление "INSERT COIN/ PLAYER ONE".

Танцовият спектакъл изследва размитите граници между реалния и виртуалния свят. Действието се развива в сюрреалистична видео игра, където публиката се превръща в активен играч в борбата идентичност, желание и контрол.

Съчетавайки експлозивна хореография с интимни срещи с четирима персонажи, спектакълът потапя зрителите в хиперстилизиран свят, в който героите ги провокират, съблазняват и объркват, надпреварвайки се за вниманието им.

Спектакълът, който е хит сред младите публики, пулсира с енергията на настоящето, където дигиталните идоли властват, близостта е превърната в продукт, а съвременният танц се превръща в лично и интерактивно преживяване.

Спиращото дъха представление размива границите между изпълнител и зрител, и вкарва публиката в сюрреалистично, интерактивно пространство, където всеки избор се превръща в хореография и всяко действие променя сюжета.

Фотограф: Борис Урумов

Режисурата и хореографията е на самия Коста Каракашян, а таньори и колаборатори в спектакъла са Александър Гочев, Биляна Цолова, Емилия Тончева и Нели Георгиева. Композитор е Мартина Стефанова, а сценографията е на Ада Паунова.

Интерактивния танцов спектакъл ни напомня, че дигиталните светове, в които бягаме, са и огледала, разкриващи самоличностите, които изграждаме.

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