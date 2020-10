A1 обяви началото на поръчките за iPhone 12 и iPhone 12 Pro

http://i.actualno.com/actualno_2013/upload/2020/10/23/0482527001603442373_0.jpg

Телефоните от серията 12 на iPhone идват с редица иновации спрямо предходните модели. Това личи още в екраните им, които са покрити с патентованата технология Ceramic Shield, защитаваща ги от надраскване. Размерът на екрана при класическия iPhone 12 и при iPhone 12 Pro e 6.1-инча (15.49 см).Камерите на iPhone 12 и iPhone 12 Pro също не разочароват. Първият може да се похвали с двойна камера и 12MP сензори. Камерата на Pro-версията на iPhone 12 има същия брой мегапиксели, но един обектив в повече, в сравнение с базовия модел. Тройната камера на iPhone 12 Pro e способна да произвежда наистина забележителни кадри, които по нищо не отстъпват на тези от смартфони с повече мегапиксели. Това се дължи и на технологията Dolby Vision за заснемане на HDR видео, позната на любителите на технологиите от по-новите модели телевизори. С нея новите iPhone устройства улавят и възпроизвеждат на екрана всички нюанси на цветовете. Новият смартфон отдавна не е просто технологична джаджа, но и аксесоар, с чиято помощ всеки може да разкрие своя собствен стил. Именно затова в портфолиото на А1 са включени различни цветове на моделите. iPhone 12 Pro се предлага в четири цвята – сребрист, графит, златен и син, а iPhone 12 в пет – черен, бял, червен, зелен и син. Изчистен дизайн, подсилващата метална рамка и дисплей, който заема почти цялото лице на устройствата, са другите отличителни характеристики на новите iPhone 12. Тазгодишните модели могат да се похвалят и с подобрена устойчивост на намокряне и прах, в сравнение с всички предишни устройства на Apple.Това, което остава скрито от погледите на потребителите, е новият процесор А14 Bionic. Телефоните от серията iPhone 12 са първите устройства с толкова мощен процесор. От Аpple го определят като най-мощния процесор за смартфон. Той е заявка за дълъг живот на устройствата, които могат да се справят с множество задачи и поддръжка на бъдещите софтуерни ъпдейти.Цената на устройствата от новата серия iPhone 12 в онлайн магазина на А1 зависи от вградената памет на устройството. iPhone 12 се предлага в три варианта, съответно с 64, 128 и 256 GB памет. iPhone 12 Pro – с 128, 256 и 512 GB място за съхранение. Цените на iPhone 12 (64 GB) започват от 64,99 лв. на месец или 1399.99 лева в брой, при поръчка с тарифен план A1 One Unlimited 5XL . Със същия план iPhone 12 Pro (128 GB) би струвал 83,99 лв. на месец или 1799,99 лева в брой. При покупка на нов iPhone 12 с план A1 ONE Unlimited 5XL клиентите на А1 могат да сключат Застраховка Моят телефон и да не заплащат премии за първите 12 месечни застрахователни периода, а при покупка с планове А1 One Unlimited 3XL, 4XL не заплащат премии за първите 6 застрахователни периода. След изтичането на тези периоди, клиентите дължат премия, посочена в Договора им за застраховка за всеки месечен застрахователен период. Промоционалните условия със 100% отстъпка от първите 6 или 12 месечни застрахователни периода важат само при покупка в брой или на изплащане на изброените модели iPhone 12/Pro и пакет с нов 2-годишен абонамент за съответния мобилен тарифен план в периода 23.10 -23.11.2020 г. По този начин от застраховката могат да се възползват както направилите предварителна поръчка през онлайн магазина, така и закупилите устройството в рамките на следващия месец, без значение дали са го направили в магазин или на А1.bg.