Борислав Славов спечели награда БАФТА за музиката към "Baldur's Gate 3" (СНИМКА+ВИДЕО)

Славов трудно сдържа сълзите си, когато получи наградата за най-добра музика, и благодари за "този специален момент в живота". "Вярвам, че ако не оставиш частица от сърцето си в музиката, никой не може да ѝ се наслади... Искам да благодаря на всеки един от вас в тази зала", каза още той.

Thank you from the bottom of my heart @BAFTAGames academy and members! Thank you friends for your continuous love support and faith in us! Keep the passion alive! It’s the most valuable asset we have! ❤️🙏@larianstudios pic.twitter.com/7PVSc7NZPH