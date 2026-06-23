Български успех на световната сцена: Млад учен с престижно IT отличие

Българската наука затвърждава позициите си в елитната лига на световните инженерни изследвания. Радостин Митков, изследовател в Института за големи данни и изкуствен интелект GATE към СУ „Св. Климент Охридски“, бе удостоен с престижната награда AWE Best Student Paper Award по време на 8-ия Международен симпозиум по изчислителна вятърна техника (CWE 2026) в Канада.

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Форумът, който се провежда веднъж на четири години, събира водещи експерти, учени и представители на индустрията, работещи върху бъдещето на устойчивите градски пространства. В конкуренция с над 100 научни разработки от целия свят, изследването на Митков бе селектирано като едно от едва трите най-добри, получавайки високо признание от международното жури.

Сигурност и надеждност в дигиталната ера

Отличената разработка, създадена в Изследователската група за надеждно компютърно моделиране към GATE, адресира един от най-сериозните предизвикателства в съвременното инженерство: как да гарантираме точността на компютърните симулации.

Въпреки че често остава „зад кулисите“, валидирането на тези модели е критично важно. Именно тези дигитални инструменти позволяват на архитектите и урбанистите да предвиждат качеството на въздуха, разпространението на замърсителите и ветровия комфорт в градовете, още преди да е положен първият камък на новите сгради. Работата на Радостин Митков поставя стандарти за надеждност, които са ключова предпоставка за проектирането на по-безопасна и здравословна градска среда.

Кой е Радостин Митков?

Радостин Митков е част от екипа, стоящ зад „Цифровия двойник на София“ – един от най-иновативните проекти в България, целящ да превърне столицата в по-интелигентен и управляем град. Завършва аеронавтика и астронавтика в Университета в Саутхемптън, Великобритания.

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В момента е докторант във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, под съвместното ръководство на проф. Десислава Петрова-Антонова и проф. Андреас Марк (Технологичен университет Чалмърс, Швеция).

През 2025 г. Радостин специализира в престижния Von Karman Institute for Fluid Dynamics (Белгия), където развива уменията си в комбинирането на изкуствен интелект и флуидна динамика – същите методи, които прилага в текущите си проекти за анализ на градските микроклимати.

Признание за българската научна общност

Това отличие е поредното доказателство, че Институтът GATE се налага като център с европейско значение за върхови постижения в областта на данните и AI. Успехът на младия учен е ясен сигнал за потенциала на българските изследователи да задават посоката в глобалния дебат за „умните градове“ и устойчивото градско развитие.